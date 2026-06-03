Medio Oriente: Irán bombardea Kuwait y Barein, aliados de EE.UU. en el Golfo

Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este miércoles de violar la frágil tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles de Teherán golpearon el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona. Los Guardianes de la Revolución iraníes también se adjudicaron un ataque a la flota estadounidense en Baréin.

Las hostilidades representan un nuevo desafío al frágil alto al fuego iniciado el 8 de abril entre ambas partes que, según el presidente estadounidense Donald Trump, todavía mantienen contactos para establecer una paz duradera.

Otra amenaza para la tregua son las operaciones militares en Líbano, donde ataques israelíes impactaron cerca de Beirut y causaron nueve muertos en el sur. La reanudación de los ataques y la falta de avance en las negociaciones provocaron una nueva subida de los precios del petróleo, convulsionados por la guerra y sus consecuencias en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio de hidrocarburos.

Washington y Teherán se señalaron mutuamente como responsables de las nuevas hostilidades del miércoles, que provocaron el cierre temporal del aeropuerto internacional de Kuwait.

El ataque con drones, lanzado a primera hora de la mañana, alcanzó un terminal de pasajeros y se saldó con la muerte de una persona de nacionalidad india y 63 heridos.

Varias personas pasan en motocicleta junto a un edificio destruido en un barrio de Beirut el 2 de junio de 2026. Foto: AFP

Entre estos últimos hay "civiles, empleados del aeropuerto y viajeros" con "heridas en la cabeza, hemorragias cerebrales, amputaciones y heridas a raíz de las explosiones", indicaron las autoridades locales, que denunciaron una "agresión iraní".

"A cada agresión responderá un diluvio de misiles y drones"

Sede de bases estadounidenses, Kuwait recibió numerosos ataques iraníes en represalia a la ofensiva israelo-estadounidense del 28 de febrero, que desencadenó la guerra.

Excavadora retira los escombros tras ataque aéreo israelí que impactó en la ciudad portuaria sureña de Tiro, en Líbano. Foto: AFP

Según el comando del ejército estadounidense para Oriente Medio (Centcom), Irán lanzó durante la noche varios misiles contra Kuwait y Baréin. El ejército iraní reportó 13 misiles y 17 drones.

En respuesta, el ejército estadounidense lanzó "ataques de defensa" en la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, en el que alcanzaron una torre de comunicaciones, según Teherán.

Varias personas se congregan mientras otras observan a través de las ventanas dañadas del hospital en el lugar del ataque israelí ocurrido cerca del centro médico en la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, el 1 de junio de 2026. AFP

Los Guardianes de la Revolución iraníes reconocieron un ataque contra un navío vinculado a Israel y a Estados Unidos y bombardeos contra un país de la región que no especificó y contra la Quinta Flota estadounidense estacionada en Baréin.

Aunque no reivindicaron el ataque contra el aeropuerto, acusaron a Kuwait y Baréin de permitir que Estados Unidos lance ataques desde su territorio y aseguraron que habían apuntado a otro lugar, la base aérea Ali Al Salem.

"A cada disparo y a cada agresión responderá un diluvio de misiles y drones", amenazó el consejero militar del guía supremo iraní, Mohsen Rezaí.

AFP