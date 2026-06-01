Israel avanza y se expande en territorio libanés dominado por el grupo terrorista Hezbolá

El Ejército de Israel anunció ayer domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su avance en los últimos días, y ataques contra infraestructura de Hezbolá en la ciudad costera libanesa de Tiro y en más zonas adicionales del sur del país.

“La operación comenzó hace varios días, durante los cuales un importante número de tropas terrestres de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) comenzaron operaciones defensivas para expandir la Línea de Defensa Avanzada”, recoge el comunicado del Ejército, para fundamentar la invasión de más territorio.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó ayer domingo que la ocupación del castillo de Beaufort, tomada por el Ejército el fin de semana, supone un “hito crucial” y un “cambio radical en la política” que Israel lleva a cabo en el país vecino. “Hemos superado la barrera del miedo”, añadió Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina, donde informó de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de “consolidar y extender” el control israelí “sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hezbolá”, sin dar detalles de esos sitios.

Israel tomó el castillo de Beaufort, próximo a la ciudad de Nabatieh, durante la invasión del Líbano de 1982, y lo retuvo hasta el año 2000, cuando se retiró del sur libanés.

“Veintiséis años después de la retirada, nuestros heroicos soldados han recapturado Beaufort y permanecerán allí como parte de la zona de seguridad en el Líbano”, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en una ceremonia en memoria de los soldados israelíes caídos en la Primera Guerra del Líbano de 1982 retransmitida por internet.

Las fuerzas armadas aseguraron que pretenden, asimismo, tomar el control de la zona del río Saluki, también en el sur libanés. Israel estableció a mediados de abril una ‘línea amarilla’ (como la que aplica en Gaza) que discurre a unos diez kilómetros de la frontera entre ambos países, quedando el perímetro entre ambas invadido por las tropas israelíes, por motivos de seguridad nacional, según Netanyahu. En los últimos días, las fuerzas armadas se han lanzado más allá de esta misma divisoria.

En el comunicado, el Ejército reitera que las tropas han cruzado el Litani, sobre el que discurre parte de la línea amarilla, y siendo este río la frontera natural establecida por la ONU para el área desmilitarizada del sur del Líbano. Aseguró, además, que ha expandido sus operaciones más allá del río y que en estos momentos la operación “se expande hacia áreas adicionales”.

El anuncio del Ejército se produce después de un viernes marcado por un aumento de los ataques del grupo terrorista Hezbolá hacia el norte de Israel, que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en esta zona del país de forma continuada, también durante la noche. El Ejército israelí informó en un breve comunicado de que los ataques contra infraestructura de Hezbulá en Tiro y otras zonas del sur de El Líbano se producen después de haber ordenado durante esta semana el desplazamiento forzoso de la población de esta urbe, patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con unos 200.000 habitantes.

Punto estratégico Una fortaleza histórica y simbólica El estratégico e histórico castillo de Beaufort, ubicado a menos de 10 kilómetros de Nabatieh y al norte del río Litani (sur libanés), reaviva el debate en torno a uno de los lugares más sensibles de la región y que vuelve a ocupar un lugar central en la escalada israelí contra el grupo terrorista libanés Hezbolá. La captura de esta importante fortaleza es un episodio más en la ofensiva israelí en el Líbano, dado que el castillo de Beaufort -construido por los cruzados en el siglo XII- ha sido históricamente un punto estratégico de gran valor militar y simbólico, por ser un centro de observación y vigilancia. Un valor que Israel quiso remarcar con el izado de su bandera en el castillo 26 años después de su retirada aquella madrugada del 24 de mayo del 2000, cuando el Ejército israelí abandonó todas sus posiciones en el sur libanés que llamaba la “franja de seguridad”. Esta fortaleza (Qalaat al Shaquif en árabe) ha sido un punto clave en todas las guerras y batallas de Israel en el Líbano desde 1982 y todo por su ubicación estratégica -710 metros sobre el nivel del mar- al ofrecer una vista panorámica de vastas zonas del sur del Líbano y del norte de Israel, claves en un conflicto que sigue pese al alto el fuego. EFE

Francia

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará hoy lunes una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, tras solicitarlo Francia, según confirmó la ONU.

El órgano de Naciones Unidas se reunirá de nuevo para hablar de la situación en Oriente Medio, pese a que ya tenía convocada una sesión sobre ‘las amenazas a la paz y la seguridad internacional’, tras denunciar Rumanía que drones rusos han cruzado su espacio aéreo.

La sesión fue solicitada de urgencia ayer domingo por Francia, según explicó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que “nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano” y consideró “fundamental que se alcance rápidamente un acuerdo entre Estados Unidos e Irán”.

Respecto al conflicto entre Estados Unidos e Irán, Macron consideró “fundamental que se alcance rápidamente un acuerdo” e insistió en que “esta oportunidad debe aprovecharse ahora”. “La prioridad absoluta debe ser la conclusión de un alto el fuego y la reapertura inmediata del Ormuz, sin condición alguna, sostuvo.

EFE