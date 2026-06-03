El conflicto en Líbano sigue y EE.UU. negocia tregua, pero Hezbolá no cede: "Es un obstáculo", dice Washington

En medio de intensas gestiones para poner fin a los dos principales frentes bélicos abiertos hoy en Medio Oriente -Líbano e Irán-, continuan los combates entre Israel y la organización terrorista Hezbolá en el sur libanés.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes un acuerdo para detener los combates, pero ninguna de las partes lo ha aceptado públicamente.

El ministro de Defensa israelí dijo que los barrios del sur de la capital libanesa, donde opera Hezbolá, seguían siendo posibles objetivos.

Según un comunicado de la embajada libanesa en Washington, el acuerdo implica, en primer lugar, poner fin a los ataques israelíes contra Beirut y los ataques de Hezbolá contra territorio israelí.

Servicios de emergencia en el lugar de un ataque israelí que impactó cerca de un hospital en la ciudad libanesa de Tiro. Foto: AFP

Sin embargo, un alto reponsable de Hezbolá, Mahmud Qomati, afirmó en un comunicado a la AFP que el grupo terrorista “no aceptará un alto el fuego parcial” con Israel.

Hezbolá aseguró que atacó a tropas israelíes en el sur de Líbano pero no ha reivindicado disparos contra Israel. El ejército israelí sí dijo haber interceptado dos proyectiles procedentes del Líbano.

El lunes por la noche, el presidente Trump había afirmado en su red Truth Social que esperaba que Israel y Hezbolá moderaran sus hostilidades y aseguró que ambas partes se comprometieron a un alto el fuego efectivo.

Hezbolá “acordó dejar de disparar contra Israel y sus soldados. Del mismo modo, Israel acordó dejar de dispararles. Veamos cuánto dura eso; ¡ojalá sea por la ETERNIDAD!”, escribió el presidente estadounidense.

Sin embargo, ayer martes el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Estados Unidos había “validado el principio” según el cual su país podría atacar el sur de Líbano si Hezbolá continuaba sus ataques a territorio israelí.

Los combates no han cesado a pesar de la entrada en vigor de una supuesta tregua el 17 de abril.

Irán ha exigido durante las conversaciones indirectas con Estados Unidos que cualquier acuerdo para terminar las hostilidades en la región incluya un alto el fuego efectivo en el frente libanés.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado Foto: AFP

Hezbolá, el obstáculo

Israel y Líbano podrían concluir un acuerdo de paz “mañana mismo” de no ser por Hezbolá, declaró ayer martes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Israel no tiene ninguna reivindicación territorial en Líbano. Hezbolá es el único obstáculo”, afirmó Rubio, consultado al respecto durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

“Sin Irán, no existiría Hezbolá”, explicó Rubio, subrayando además que Estados Unidos, que desempeña el papel de mediador, insiste en separar las negociaciones israelo-libanesas de las que se mantienen con Irán, algo que Teherán rechaza.

Los embajadores de Israel y del Líbano fueron recibidos ayer martes en el Departamento de Estado en Washington para una nueva sesión de conversaciones directas.

Este cuarto encuentro entre los representantes de ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, durará en principio dos días.

Reúne, en particular, a los representantes israelí Yechiel Leiter y libanesa Nada Hamadeh Moawad, así como a Daniel Holler, un asesor de Marco Rubio, quien no participa en esta sesión.

Varias personas pasan en motocicleta junto a un edificio destruido en un barrio de Beirut el 2 de junio de 2026. Foto: AFP

Trump indicó el lunes por la noche en su red Truth Social que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se había comprometido a no enviar tropas a Beirut y que Hezbolá iba a “cesar totalmente el fuego”.

Rubio precisó durante la audiencia en el Senado que el compromiso de Hezbolá había sido transmitido “por conducto de las autoridades libanesas”.

El Ejército de Israel acusó ayer a Hezbolá de refugiarse en el barrio cristiano de la ciudad de Tiro (en el sur del Líbano), una de las zonas de esta urbe histórica que aún no han sido llamadas a evacuar.

“Recientemente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el Ejército) han detectado actividad de decenas de operativos de Hezbolá en el barrio cristiano. Esta no es la primera vez que exponemos la actividad de Hezbolá originada en zonas cristianas, bajo la creencia de que estas zonas ofrecen un refugio más seguro”, recoge un comunicado de la portavoz del Ejército israelí, Ella Waweya.

Las fuerzas armadas apelaron a la población a expulsar a los miembros del grupo terrorista “por su (propia) seguridad”.

Israel no extendió sus órdenes de evacuación a esta parte del casco antiguo de la ciudad de Tiro, aunque advirtió que puede llamar al desplazamiento de la población si Hezbolá permanece en la zona. AFP, EFE