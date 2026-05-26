Medio Oriente: Trump apunta a normalizar vínculos entre Israel y países musulmanes en acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este lunes a Arabia Saudita, Catar y Pakistán a normalizar sus relaciones con Israel, como parte de un acuerdo de paz con Irán, lo que suma incertidumbre a las negociaciones para terminar con la guerra en Medio Oriente. Irán advirtió más temprano que todavía no está cerca de llegar a un acuerdo de paz con Estados Unidos, aunque se han logrado avances.

Pese a la presión interna Trump, aseguró este lunes que se puede alcanzar un acuerdo "grandioso y significativo" con Irán "o ninguno". Después, el mandatario instó en un mensaje en redes sociales a varios países de mayoría musulmana a normalizar sus relaciones con Israel como parte de un acuerdo de paz con Irán.

El mandatario argumentó que "después de todo el trabajo hecho por Estados Unidos para resolver juntos este rompecabezas tan complicado, debería ser una obligación que todos estos países, como mínimo, suscriban los Acuerdos de Abraham", firmados a partir de 2020 y que normalizaron las relaciones entre Israel y los países árabes.

"Los países en cuestión son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (¡ya es miembro!), Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin (¡ya es miembro!)", añadió.

Pancarta con la imagen del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, colocada entre los escombros de un edificio destruido cerca del complejo Sayyid al-Shuhada, en los suburbios del sur de Beirut. AFP

En los países musulmanes que ya son parte de los Acuerdos de Abraham, dichos convenios gozan de poca popularidad entre sus habitantes, sobre todo porque no abordan el conflicto palestino-israelí.

Países como Arabia Saudita y Catar han afirmado que nunca normalizarán sus relaciones con Israel a menos que se cree un Estado palestino independiente. La postura de Riad sobre la cuestión palestina sigue sin cambios, según declaró el lunes una fuente de Arabia Saudita a la cadena Al Arabiya: "Debe haber un camino irreversible hacia un Estado palestino".

Anna Jacobs, del Arab Gulf States Institute, con sede en Washington, declaró que esta última petición de Trump muestra "lo poco que entiende el gobierno estadounidense de Oriente Medio".

"La seguridad nacional de los Estados del Golfo ha sido amenazada más que nunca por las decisiones imprudentes del presidente Trump y espera que los Estados árabes le agradezcan y normalicen las relaciones con Israel, algo que no van a hacer en este momento", destacó.

Cómo van las negociaciones entre Irán y EE.UU.

Una delegación iraní liderada por el jefe negociador, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; el canciller Abás Araqchi y el gobernador del banco central, Abdolnaser Hemmati, viajó Catar este lunes para avanzar en las negociaciones.

Una fuente cercana indicó que la visita está centrada en cuestiones relacionadas con el estrecho de Ormuz, el uranio altamente enriquecido y el tema de los fondos iraníes congelados.

Más temprano, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, volvió a atizar las expectativas de un acuerdo inminente este lunes, después de que el fin de semana afirmara que era posible que en "las próximas horas el mundo reciba buenas noticias".

"Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche [domingo], o quizá hoy [lunes], pero yo no le daría demasiada importancia", dijo Rubio ayer en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.

Pero el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, respondió que eso "es algo que nadie puede sostener".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: AFP

En Teherán, los residentes que hablaron con periodistas en París relataron que están perdiendo la paciencia por la falta de progresos en las negociaciones.

"Nos estamos volviendo locos. Imagínense estar esperanzado diez veces al día y decepcionado cien veces diariamente", explicó Amir, de 40 años. "Estamos muy frustrados".

"Aplastar" a Hezbolá, insiste Nentanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el lunes que había ordenado al ejército intensificar su ofensiva en el Líbano con el fin de "aplastar" a Hezbolá, después de que, dijo, el grupo apoyado por Irán atacara fuerzas israelíes con drones.

"Ordené una aceleración de nuestras operaciones", declaró el primer ministro israelí en un video difundido en su canal de Telegram.

El líder israelí declaró el domingo que había acordado con Trump que "cualquier acuerdo definitivo con Irán debe eliminar por completo la amenaza nuclear" antes de alcanzar la paz.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes mantienen un alto al fuego desde el 8 de abril, mientras que en el plano diplomático continúan las negociaciones para hallar una salida al conflicto. Aun así, Irán continúa bloqueando la navegación en el estrecho de Ormuz y los estadounidenses, los puertos de la república islámica.

Baqai afirmó que Irán continuaría controlando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz cobrando tasas, pero aseguró que esto no significa que Teherán quiera "cobrar peajes".