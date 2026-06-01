Escalada en Medio Oriente: Israel ordena ataques en el sur de Beirut y la ONU convoca reunión de emergencia

Tras invadir el sur de Líbano y arrasar varias localidades, Israel ordenó este lunes bombardear la periferia de Beirut, bastión de Hezbolá, a la espera de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. En un comunicado, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenaron los ataques.

Luego, el coronel Avichay Adraee, vocero del ejército israelí en idioma árabe, advirtió a los habitantes de los suburbios al sur de Beirut que debían evacuar la zona "para preservar su seguridad".

En Nueva York, la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU fue convocada a pedido de Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, afirmó que "nada justifica la gran escalada en curso en el sur de Líbano".

La ofensiva israelí contra su vecino del norte se produce en paralelo a las negociaciones de Estados Unidos con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Irán reiteró el lunes que cualquier acuerdo con Estados Unidos dependerá precisamente de la implementación de un alto al fuego efectivo en Líbano.

For immediate attention:



The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon.



Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts.



The US and Israel are responsible for the consequences of any violation. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

Líbano e Israel acordaron una tregua el 17 de abril, pero nunca llegó a respetarse. Israel afirma que su ofensiva en Líbano busca "aplastar" al grupo chiita Hezbolá, que como aliado de Irán reabrió las hostilidades el 2 de marzo en solidaridad con Teherán, blanco de la campaña israelí-estadounidense.

Residentes huyen de sus hogares después de que Israel ordenara ataques contra los suburbios del sur de Beirut. AFP

Hezbolá reivindicó este lunes un ataque con misiles contra un objetivo militar en la región de Tiberíades, en el norte de Israel, una afirmación sobre la que el ejército israelí no se ha pronunciado por el momento.

En los últimos días, el ejército israelí ha avanzado en su invasión del sur del Líbano mientras mantiene sus bombardeos aéreos. Varias localidades de la zona fueron arrasadas, tal como han denunciado habitantes y muestran imágenes satelitales y fotografías de AFP.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Together with the Minister of Defense, I have instructed the IDF to strike terrorist targets in Beirut. There will not be a situation in which Hezbollah attacks our cities and our citizens, and its terrorist headquarters in Beirut, in Dahiyeh,… pic.twitter.com/g93PGk19aY — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 1, 2026

La semana pasada, las fuerzas armadas israelíes declararon zona de combate todo el territorio libanés situado al sur del río Zahrani, que fluye a 40 km de la frontera entre ambos países. Esta barrera natural se sitúa bastante más allá del río Litani, a unos 30 km, y que las tropas israelíes ya cruzaron, según dijo el viernes Netanyahu.

Katz anunció este lunes que el objetivo es establecer en "el área del río Litani una zona bajo control de seguridad del ejército, libre de armas y de terroristas".

Hezbolá, por su parte, continúa lanzando ataques con drones contra posiciones israelíes tanto en el sur de Líbano como en el norte de Israel.

Este lunes, Hezbolá afirmó en un comunicado que combatía a las fuerzas israelíes en los alrededores de la fortaleza de Beaufort, que domina el sur del Líbano y parte del norte de Israel, y que las tropas israelíes habían convertido en base antes de su retirada en el año 2000.

Equipos de emergencia y buscan víctimas entre los escombros en el lugar de un ataque aéreo israelí en Líbano. Foto: AFP

El domingo, Israel reivindicó la toma de la estratégica fortaleza de Beaufort, en el sur del Líbano, lo que calificó como un "un giro decisivo" en las operaciones.

Además, su captura abre el camino a un avance del ejército israelí hacia la región de Nabatiyeh, más al norte. El ejército israelí también ordenó el lunes la evacuación de nueve aldeas en las regiones de Sidón y Jezzine, en el sur.

En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, conversó con el presidente libanés, Joseph Aoun, con Benjamin Netanyahu sobre las negociaciones de paz entre los dos países, indicó la noche del domingo un funcionario de Estados Unidos.

"Para hacer avanzar este diálogo, Estados Unidos propuso un plan claro: Hezbolá debe poner fin a todos sus ataques contra Israel. A su vez, Israel se abstendrá de toda escalada en Beirut", declaró este funcionario en condición de anonimato.

Una nueva ronda de conversaciones entre Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, está prevista este martes y miércoles en Washington. Antes de esa ronda de tratativas, Joseph Aoun, denunció una "agresión feroz" por parte de Israel.

Desde el inicio de la guerra el 2 de marzo más de 3.412 personas han muerto en Líbano y más de un millón han sido desplazadas, según Beirut. El balance del lado israelí asciende a 26 fallecidos, tras la muerte de otro soldado este lunes.

Con información de AFP