Se reactivan tres plataformas marinas de yacimiento gasístico iraní, el mayor campo de gas natural del mundo

Tres plataformas marinas del yacimiento gasístico iraní de Pars Sur, el mayor campo de gas natural del mundo, han vuelto a entrar en funcionamiento tras permanecer fuera de servicio a raíz de los ataques israelíes y estadounidenses contra estas instalaciones durante la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.

“Hasta ahora, tres plataformas marinas de South Pars han vuelto a entrar en operación”, declaró ayer domingo el director ejecutivo de la Compañía de Petróleo y Gas de Pars, Turaj Dehqani, según informó la agencia IRNA.

Dehqani afirmó que la recuperación de la capacidad de producción y procesamiento de gas en el campo compartido de Pars Sur, situado en el sur de Irán, “avanza de forma satisfactoria gracias a las capacidades técnicas de la industria petrolera iraní y a la reorganización de las instalaciones de procesamiento”.

El responsable explicó que, durante los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra varias instalaciones de procesamiento de gas a principios del mes de abril, parte de la capacidad de recepción y tratamiento de gas quedó limitada.

Señaló que como consecuencia, varias plataformas marinas asociadas a las plantas afectadas tuvieron que suspender temporalmente su producción pese a no haber sufrido daños directos, ya que las instalaciones terrestres no podían recibir ni procesar el gas extraído.

Sin embargo, Dehqani indicó que la puesta en marcha de diversas medidas técnicas y operativas, junto con el aprovechamiento de la capacidad disponible en otras refinerías de la región, ha permitido reanudar gran parte de la producción suspendida.

Pars Sur, compartido con Catar -donde recibe el nombre de North Field-, alberga las mayores reservas conocidas de gas natural del mundo y constituye la principal fuente de suministro gasístico de Irán, al aportar más del 70 % del consumo nacional.

EFE