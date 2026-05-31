Estados Unidos ataca un buque que intentó romper su bloqueo a Irán y se reactivan las amenazas mutuas

Las fuerzas estadounidenses atacaron un buque que intentaba romper el bloqueo de Washington a los puertos iraníes cerca del estrecho de Ormuz, informó ayer sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). Por su lado, Irán afirmó que tiene el “control total” del estrecho y que cualquier intento de injerencia militar en esa vía será respondido, a lo que EE.UU. alertó que está listo para reanudar la guerra, si es necesario.

En medio de esa tensión, surgen aparentes contradicciones ya que también ayer medios estatales iraníes informaron que avanza un proyecto de memorando de entendimiento discutido con Estados Unidos que contempla un acuerdo para liberar 12.000 millones de dólares en activos congelados a la República Islámica, lo que fue negado por EE.UU.

Por lo pronto, el Centcom identificó como M/V Lian Star, navegando por aguas internacionales “hacia un puerto iraní en el golfo de Omán”, y emitió “más de 20 advertencias, al tiempo que informó al buque de que estaba infringiendo el bloqueo de Estados Unidos. Tras ignorar los avisos de las fuerzas estadounidenses, una aeronave disparó contra la sala de máquinas del barco y lo dejó “inutilizado”.

“El barco ha dejado de navegar hacia Irán”, afirmó el Centcom. Según explicó el comando, el navío transitaba con una bandera de Gambia. Pese a que esta no es una de las banderas de conveniencia más habituales, como la de Liberia o Panamá, Gambia cuenta con un registro marítimo abierto, que permite que buques se registren sin estar directamente vinculados con el país. Según el Centcom, las fuerzas de EE.UU. ya han inutilizado cinco buques comerciales y han desviado a 116 para hacer cumplir el cerco impuesto sobre Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: AFP

El presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso un bloqueo sobre los puertos iraníes el pasado abril ante la negativa de Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz, que cerró como represalia por los ataques de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero, que dieron inicio a la guerra.

La reapertura de Ormuz es uno de los puntos clave de la negociación en la que ambos países se encuentran inmersos para poner fin a la guerra, que ya se extiende más de tres meses.

Washington ha exigido a Irán que retire las minas de la vía y que no cobre peaje. Trump ha llegado a decir que no contempla un acuerdo que dé a Irán todo el control del estrecho. Teherán, por su parte, insiste en que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo su “control total”.

“La gestión del estrecho de Ormuz por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se ejerce con plena autoridad”, aseveró el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El Cuartel enfatizó que “todos los buques, embarcaciones comerciales y petroleros están obligados a transitar únicamente por las rutas designadas y a obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria”.

Un militar iraní (C) instruye a mujeres sobre cómo usar un arma en un puesto en Teherán. Foto: AFP

Alertó de que el incumplimiento de estas normas podría poner en “grave riesgo” la seguridad de la navegación de los buques que atraviesen la zona.

En un principio, Teherán sostuvo que exigiría el cobro de un peaje por el tránsito en esta estratégica vía marítima, pero más tarde aseguró que el cobro no será por peaje, sino por una serie de “servicios de navegación” y medidas para proteger el medio ambiente.

Estados Unidos aseguró ayer sábado que tiene los medios para reanudar la guerra contra Irán, tras insistir en que cualquier acuerdo de paz solo será posible si se respetan sus “líneas rojas”.

Teherán y Washington llevan semanas inmersos en conversaciones indirectas con el fin de poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio, pero el desenlace es incierto, especialmente tras los enfrentamientos en esta semana, los más graves desde la entrada en vigor de una tregua el 8 de abril.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó que “los intercambios de mensajes continúan” con Estados Unidos, y defendió además “la situación especial” del estrecho de Ormuz, por encontrarse en aguas territoriales de Irán y de Omán.

Por este motivo, el parlamentario iraní Alireza Salimi declaró a la agencia de prensa Isna que solo Irán y Omán están “facultados para decidir” sobre su gestión. En tanto, Catar alertó que una crisis como la derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz podría ocurrir en cualquier región si las rutas navegables se convierten en herramienta de presión política.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

Países que avanzan en tecnología de armas

En medio de un entorno convulsionado, con la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra en Irán, Reino Unido refuerza su defensa. En ese marco, baraja comenzar a abastecerse de sistemas de armamento de avanzada. La tecnología permite seleccionar un blanco y disparar sin intervención humana en la decisión, dijo el secretario de Estado para las Fuerzas Armadas, Al Carns. “Siempre digo que debe haber un humano en el proceso. Pero tienes que tener la capacidad de sacar a ese humano del círculo si es necesario, porque a nuestros adversarios no les va a importar tener a un humano ahí”, dijo Carns al Financial Times (FT). Carns se expresaba en un foro de la industria de drones militares en Riga esta semana. No está claro si sus palabras suponen un giro oficial en la política británica. EFE