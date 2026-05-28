Con Donald Trump insatisfecho con las ofertas de Irán, se demora el acuerdo para terminar con la guerra

El acuerdo para el fin de la guerra en Medio Oriente se demora, pero ambas partes parecen que no están previendo volver a las hostilidades por ahora. Al menos eso dijo ayer miércoles el régimen de Irán, que considera poco probable la reanudación de los bombardeos en un momento de avance de las negociaciones con Estados Unidos. De todos modos, el acuerdo no está cerrado. El presidente Donald Trump dijo que aún no está “satisfecho” con las propuestas de Irán.

A raíz del conflicto, Irán prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para el comercio del petróleo y gas en el mundo, y Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a los puertos iraníes.

Trump dio a entender que no tiene prisa en llegar a un acuerdo. “Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos”, dijo durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Más temprano, el subjefe político de la Marina de los Guardianes de la Revolución Islámica, Mohamad Akbarzadeh, declaró que “la posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo” y advirtió que “las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Anfiteatro Memorial del Cementerio Nacional de Arlington. Foto: AFP

“No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores”, dijo, citando lugares en cada extremo de la costa sur de Irán.

La declaración llegó un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde que entró en vigor una tregua el 8 de abril.

La guerra estalló a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y se extendió rápidamente por múltiples frentes y envolvió a la región, a la vez que sumió en el caos los mercados energéticos mundiales.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP

Después de que ambas partes dieran indicios de avances en las negociaciones, la televisión estatal iraní afirmó que Washington se había comprometido a levantar su bloqueo naval sobre Irán, a restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz y a retirar las fuerzas estadounidenses del Golfo.

El informe citaba un borrador de memorando de entendimiento, pero la Casa Blanca lo desmintió de inmediato, asegurando que se trataba de una “total invención”. “Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN”, señaló la Casa Blanca en X.

Trump descartó así la posibilidad de cerrar un acuerdo con Irán que permita a la República Islámica ejercer control alguno sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

Guardianes de la Revolución, ejército de elite de Irán. Foto: AFP

Acuerdos de Abraham

Trump condiciona la firma de un acuerdo de paz con Irán a que aliados de Washington en Medio Oriente, como Arabia Saudí o Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel. “No estoy seguro de que debamos cerrar el acuerdo si no firman para unirse a los Acuerdos de Abraham”, declaró ayer en la reunión de su gabinete en la Casa Blanca, en la que afirmó que sus aliados le “deben” ese gesto.

Trump planteó esta cuestión el pasado sábado durante una conversación telefónica con líderes y representantes de Arabia Saudí, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y Turquía como parte de las negociaciones de paz con Irán.

La normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Medio Oriente.

La Administración anterior del demócrata Joe Biden buscó la adhesión de los saudíes a los Acuerdos de Abraham, pero las negociaciones se rompieron tras los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados durante el primer mandato de Trump y permitieron el establecimiento de relaciones de Israel con EAU, Baréin, Sudán y Marruecos. AFP, EFE

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente estadounidense Donald Trump, el canciller de Bahréin Abdullatif al-Zayani y el ministro de Asuntos Exteriores de los EAU, Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, tras la firma de los Acuerdos de Abraham. Foto: AFP