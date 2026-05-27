EE.UU. dice que el presunto preacuerdo de paz difundido por Irán es “una total invención”

La Casa Blanca desmintió este miércoles la existencia de un supuesto proyecto de acuerdo que buscaba poner fin a la guerra en Oriente Medio, el cual fue divulgado previamente por la televisión estatal iraní. Desde la administración estadounidense calificaron el reporte como “una total invención”, desestimando de inmediato las versiones que hablaban de un cese de hostilidades bajo condiciones que comprometían la postura operativa de Washington en la región.

El reporte originado en Teherán detallaba las bases de un presunto documento oficial que buscaba desactivar las tensiones militares en el territorio. El informe iraní citaba un borrador de memorando de entendimiento que, según la versión oficial de ese país, establecía cláusulas específicas sobre el despliegue militar norteamericano. El texto difundido afirmaba que el acuerdo incluía un compromiso firme por parte de Estados Unidos para levantar de forma definitiva el bloqueo naval contra Irán y proceder con el retiro inmediato de todas sus fuerzas en la región del Golfo.

La reacción del gobierno estadounidense no se hizo esperar y se canalizó formalmente a través de las plataformas digitales oficiales de la sede de gobierno. "Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que 'difundieron' es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN", sentenció la Casa Blanca a través de una publicación emitida en la red social X.

El 27 de mayo de 2026, se observa humo en el lugar de un ataque israelí cerca de la ciudad libanesa de Tiro, en el sur del país. Foto: KAWANT HAJU/AFP

Trump: "Están negociando con sus últimas reservas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue enfático este miércoles sobre cómo van las negociaciones con Irán. “Irán está muy interesado en cerrar un trato. Nosotros todavía no estamos satisfechos, pero lo estaremos”, dijo en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“Su Marina desapareció, su Fuerza Aérea desapareció. Están negociando con sus últimas reservas”, disparó el mandatario.

Their Navy is gone, their Air Force is gone. Iran is negotiating on fumes. pic.twitter.com/6Zem8wYB4F — The White House (@WhiteHouse) May 27, 2026

En tanto, Trump descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo con Irán que permita a la República Islámica ejercer control alguno sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

"Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar", declaró.

Trump negó además que se esté negociando un eventual alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos iraníes congelados, como han apuntado informaciones de prensa en los últimos días.

"No, no estamos hablando de ningún alivio de sanciones ni de dar dinero. Ni sanciones, ni dinero, ni nada", afirmó.

Barco con bandera de Irán; estrecho de Ormuz; guerra entre Irán, Israel y EE.UU. Foto: AFP

El presidente aseguró que las negociaciones con Irán están "yendo muy bien" y volvió a amenazar con retomar la ofensiva militar, suspendida desde abril tras un alto el fuego, si el diálogo fracasa.

"Nos está yendo muy bien. Creo que están empezando a darnos las cosas que tienen que darnos, y si lo hacen, será estupendo; y si no lo hacen, entonces el hombre a mi izquierda (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) va a acabar con ellos", dijo.

Estados Unidos e Irán han intensificado en la última semana los contactos, con mediación de Pakistán, para tratar de cerrar un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Según filtraciones publicadas en la prensa, el preacuerdo no incluiría un pacto nuclear, sino la extensión de la tregua durante 60 días para negociar la limitación del enriquecimiento de uranio por parte de Teherán.

Con información de EFE y AFP