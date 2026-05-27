Donald Trump reúne hoy a su gabinete por la guerra en Irán y crece la expectativa por un eventual acuerdo

Hoy puede ser un día de definiciones sobre la guerra en Irán. El presidente Donald Trump reunirá en la Casa Blanca a su gabinete, un encuentro programado primero en la residencia de Camp Davis pero cambiado anoche por el mal clima.

“Debido a las posibles condiciones meteorológicas adversas de mañana (por hoy), celebraremos nuestra reunión de gabinete en la Casa Blanca y pospondremos el viaje del gabinete a Camp David”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Estaba previsto que todos los miembros del gabinete, incluida la directora saliente de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien dejará el cargo el próximo 30 de junio, participarían en el inusual encuentro en Camp David.

El complejo, custodiado por una fuerte presencia militar, es una instalación de acceso altamente restringido donde los presidentes pueden trabajar y mantener reuniones en un entorno mucho más privado que la Casa Blanca y alejado de los medios de comunicación.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el vicepresidente JD Vance durante la conmemoración del Día Nacional de los Caídos. Foto: AFP

La reunión de hoy miércoles, la duodécima en el segundo mandato de Trump, se produce en un momento en que Estados Unidos e Irán han acercado posturas para un acuerdo que permita poner fin a la guerra en Medio Oriente y reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que fue bloqueada por la República Islámica en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

La Casa Blanca ha mostrado su confianza en que el acuerdo podría alcanzarse en los próximos días, pero Irán subrayó el lunes que, si bien ha habido avances, la firma no es inminente.

Según los términos filtrados a la prensa, el borrador en discusión contempla el desbloqueo de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría las negociaciones nucleares para una fase posterior, lo que ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump.

Automovilistas circulan junto a una valla publicitaria política que muestra al presidente estadounidense Donald Trump. Foto: AFP

Tensión y diálogo

La reunión de Trump con su gabinete se realiza luego de que Irán acusara a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego ayer martes, con bombardeos nocturnos contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones.

El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones. Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque de ayer martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.

Pese a los ataques, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo sigue siendo posible y evocó negociaciones “sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días”.

Según la agencia de noticias Tasnim, las negociaciones en curso también incluyen la petición de Irán de liberar unos 24.000 millones de dólares en activos congelados en el extranjero como parte del proceso para poner fin a la guerra.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi. Foto: AFP

“Sin lugar seguro”

“El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego (...) ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado. Agregó que Irán “no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse”, sin dar más detalles.

Por su parte, el líder supremo irnaí Mojtaba Jamenei dijo en una declaración difundida en la televisión estatal que Estados Unidos está perdiendo influencia y que se aleja “cada día más de su antiguo estatus” en el Golfo Pérsico.

“Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones”, estimó Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo a principios de marzo en sucesión de su padre, asesinado el primer día de guerra.

Según él, los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense que empezó el 28 de febrero, “no servirán más de escudo para las bases norteamericanas”.

Buque portacontenedores Hamouna, con bandera iraní, anclado en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

En el frente diplomático, altos responsables iraníes, entre ellos el negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, regresaron de una visita de dos días a Catar para allanar un marco de 14 puntos con miras a un acuerdo para terminar con la guerra, informó la cadena estatal IRIB.

En una conversación telefónica mantenida el martes con el mandatario de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país está “dispuesto a alcanzar un marco respetuoso para poner fin a la guerra”, según la IRIB.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó de que los negociadores de Teherán exigen recuperar los activos congelados por las sanciones internacionales.

Irán ha exigido que cualquier acuerdo de paz se aplique también a los combates en Líbano que mantiene Israel contra la organización terrorista Hezbolá.

Israel bombardeó ayer la ciudad de Nabatiyé, en el sur de Líbano, tras emitir una orden de evacuación; una fuente militar confirmó que las tropas israelíes que operan dentro de territorio libanés están desplegadas más allá de la denominada “Línea amarilla” situada a 10 kilómetros de la frontera.

Un hombre instala una bandera de Hezbolá en Nabi Sheet tras una operación militar israelí en el valle de la Bekaa, Líbano Foto: AFP

Irán restablece internet luego de tres meses

Irán restauró ayer martes el acceso parcial a internet tras casi tres meses de un corte que comenzó el pasado 28 de febrero con la guerra. “Se ha dado el primer paso hacia un acceso libre y regulado”, dijo en X el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref.

El presidente Pezeshkian anunció el lunes que había ordenado la restauración de internet global tras casi tres meses de corte. La organización NetBlocks, que vigila el tráfico y la censura en la red, confirmó que se ha comenzado a levantar el bloqueo a la red. “Las métricas en tiempo real indican que se ha restablecido parcialmente la conexión a internet en Irán en el día 88, tras 2093 horas de aislamiento casi total de las redes internacionales”, indicó Netblocks en X.

Israel tras nuevo jefe militar de Hamás

Israel anunció que atacó al nuevo jefe del brazo armado del grupo terrorista Hamás, Mohamed Odeh, en un bombardeo en Gaza ayer martes, unos días después de que su predecesor muriera en una ofensiva parecida en el territorio palestino. El ejército de Israel lanzó el bombardeo en Gaza bajo la directiva del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, informó el jefe del Ejecutivo en un comunicado conjunto con el titular de Defensa.

Según el comunicado, Mohamed Odeh es uno de los autores intelectuales del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel. Odeh fue nombrado como jefe de las Brigadas Ezedin al Qasam después de que su predecesor, Ezedin Al Hadad, muriera en un bombardeo este mes.

Palestinos caminan entre los escombros de edificios al sur de la Franja de Gaza, el 26 de mayo de 2026. Foto: AFP

El primer ministro Netanyahu, en un comunicado conjunto con el ministro Katz, explicó el objetivo del ataque, pero no se detalla dónde se llevó a cabo ni si Odeh resultó herido o muerto.

Netanyahu anunció también ayer una escalada en los ataques al Líbano contra objetivos de Hezbolá y la toma de nuevas “zonas estratégicas” por parte del Ejército israelí. “Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) operan con un amplio contingente sobre el terreno y están tomando el control de zonas estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte (de Israel)”, dijo Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete de seguridad israelí.