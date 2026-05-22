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Trump cambia de opinión y envía soldados a Polonia: una decisión en "honor" a su aliado el presidente Nawrocki"

Apenas una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país, el mandatario estadounidense da un giro y se muestra "complacido" en anunciar el envío de 5.000 soldados a territorio polaco.

El País
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22/05/2026, 04:36
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca
El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca
Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer jueves el despliegue de 5.000 soldados en Polonia, una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país y en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra contra Irán.

Trump explicó, en su red Truth Social, que tomó la decisión en honor al presidente polaco, Karol Nawrocki, quien asumió el cargo en agosto del año pasado, un aliado.

“Basándome en la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y en nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia”, dijo el líder republicano.

Trump hizo este anuncio tras la decisión de las últimas semanas de reducir los efectivos estadounidenses en bases europeas, en represalia por la negativa de los aliados de la OTAN a involucrarse en la guerra con Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente polaco, Karol Nawrocki (derecha), observan un vuelo de aviones militares desde el pórtico sur de la Casa Blanca en Washington, D.C.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente polaco, Karol Nawrocki, en la Casa Blanca.
Foto: AFP

La semana pasada, el Pentágono confirmó que había cancelado el despliegue de más de 4.000 efectivos que se dirigía a Polonia, como parte de una reconfiguración de su presencia militar en Europa.

A principios de mayo, Trump aseguró que retiraba 5.000 soldados de Alemania, el país que más efectivos estadounidenses alberga. EFE

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