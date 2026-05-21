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El País Información Política

El portaviones "Nimitz" que visitó este mes el presidente Orsi está desplegado en el Caribe, cerca de Cuba

La visita del mandatario generó este mes duras críticas de parte del oficialismo y del Pit-Cnt; el buque estadounidense participó el año pasado de operaciones militares contra Irán y estuvo recientemente en América del Sur.

El País
El País
21/05/2026, 03:45
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Yamandú Orsi junto a Lou Rinaldi a bordo del portaaviones USS Nimitz.
Yamandú Orsi junto a Lou Rinaldi a bordo del portaaviones USS Nimitz.
Foto: Embajada de Estados Unidos en Uruguay

El Ejército de los Estados Unidos informó este miércoles que su portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque han sido desplegados en el Caribe, un anuncio que coincide con un endurecimiento de la campaña de presión del gobierno de Donald Trump sobre Cuba. El presidente Yamandú Orsi visitó este mes el Nimitz lo que generó la crítica de parte del oficialismo y del Pit-Cnt-

“¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!”, escribió en X el Comando Sur estadounidense, encargado de las operaciones en Latinoamérica, a excepción de México.

“El portaviones USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica”, añade el texto.

El anuncio coincide con el endurecimiento de los mensajes de Washington a La Habana -con cuyos representantes lleva meses negociando a raíz del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.- y la acusación formal, presentada este miércoles por el Departamento de Justicia contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996.

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Portaviones USS Nimitz (CVN 68) de misión por Latinoamérica.
Portaviones USS Nimitz (CVN 68) de misión por Latinoamérica.
Foto: Armada de Estados Unidos

A finales del año pasado, Washington ya envió otro portaviones, el USS Gerald Ford, al Caribe, donde acabó apoyando el operativo para capturar el pasado enero al expresidente venezolano Nicolás Maduro antes de poner rumbo a Medio Oriente, donde participó en la actual campaña contra Irán.

A mediados de 2025 el Nimitz ya apoyó durante cuatro meses la operación Martillo de Medianoche, a través de la cual EE.UU. e Israel bombardearon instalaciones clave del programa nuclear iraní.

Participó después en operativos de ataque contra posiciones de Estado Islámico.

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