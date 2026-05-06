Portaviones: "Soy presidente de Uruguay, no hago política exterior representando una fuerza política", dijo Orsi

El presidente de la República Yamandú Orsi se refirió este miércoles a las críticas que recibió desde el Frente Amplio por su visita al portaviones USS Nimitz de Estados Unidos, acompañado del embajador norteamericano en Uruguay, Lou Rinaldi.

El mandatario expresó: "No hago política exterior representando a una fuerza política, lo hago pensando en lo que le conviene al Uruguay". Además, indicó que no tuvo comunicaciones en el oficialismo sobre estos cuestionamientos, y acotó: "La libertad es lo mejor que nos puede pasar". Orsi participó del homenaje a Zelmar Michelini en el Paraninfo de la Universidad de la República.

Orsi reconoció en rueda de prensa que esperaba críticas tanto desde el FA como del Pit-Cnt y fue consultado sobre las declaraciones del ministro de Trabajo Juan Castillo. "No me gustó", sentenció Castillo, quien fuera secretario general del Partido Comunista durante varios años. "Yo no lo haría, pero el presidente de la República es él", añadió luego, señalando que Orsi "es el único electo" de todo el gobierno y tiene potestad para decidir sus acciones. El presidente señaló: "Que sean mis ministros no quiere decir que los amordace".

"La libertad antes que nada. Salvo cuando son temas particulares de cada ministerio. Los ministros son actores políticos también, a mí no me molesta, para nada", agregó.

Yamandú Orsi junto a Lou Rinaldi a bordo del portaaviones USS Nimitz. Foto: Embajada de Estados Unidos en Uruguay

Además, Orsi sostuvo que "le convenía a la República Oriental del Uruguay aceptar la invitación". "Son reflexiones que hago con mi equipo, y dejemos que pase", aseguró.

"Cuando estuve ahí no encontré ningún militar uruguayo en la tripulación. Había militares de Colombia, México, Ecuador, Guayana. Va a estar 5 días el portaviones en Brasil", concluyó Orsi.

Críticas oficialistas

En diálogo con Desayunos Informales (Teledoce), Castillo dijo que la visita al USS Nimitz, uno de los buques de guerra más grandes del mundo, es "un mensaje contradictorio" con la paz. "Estoy proclamando por la paz, no quiero guerra, no quiero que se ataque a otros países del mundo por pensar lo que piensan o tener la cultura que tienen. Subirse a un barco de guerra no parece ser una buena señal", concluyó.

Más temprano Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, cuestionó la acción del presidente de la República el pasado sábado. "La verdad que para nosotros fue muy decepcionante", dijo, siguiendo la línea de una declaración pública que emitió este domingo la central obrera .

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), consideró que se trató de un "gesto contrario a los valores del Uruguay que siempre se ha pronunciado, de acuerdo a sus mejores tradiciones, por la paz y contra la guerra". Para Abdala, la situación "se agrava" en función de que Estados Unidos, junto a Israel, protagonizan un conflicto en Medio Oriente contra Irán, con diversos enfrentamientos que tienen como una de sus consecuencias más visibles a nivel mundial el aumento del precio del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Portaviones USS Nimitz (CVN 68) de misión por Latinoamérica. Foto: Armada de Estados Unidos

"Subir a un portaviones norteamericano en estos momentos es un acto penoso", apuntó Abdala, quien consideró que esta declaración del Pit-Cnt no está vinculada a "ningún tipo de dogmatismo" sino que, si lo que buscaba Orsi era mejorar las oportunidades de comercialización con Estados Unidos, "no se necesita subir a un portaviones, que es un símbolo de guerra".

Planteó, por ejemplo, que si la idea del mandatario era dar un mensaje a Estados Unidos tras su viaje con una importante comitiva a China, lo que debería haber organizado era una "misión comercial".

"Estamos decepcionados, consternados", señaló, y agregó: "Es incomprensible e inexplicable".

"¿La humanidad va a resolver sus diferencias por la vía de la fuerza, de la guerra? ¿Tenemos que coincidir tranquilamente con eso? ¿O levantamos una voz por la paz?", cuestionó.

Abdala reconoció que "la contracara" de esto es que tanto el presidente como gran parte de su gabinete estuvieron en el acto del Pit-Cnt el pasado viernes 1° de mayo. De todas formas, dijo que además de la "declaración clara" que ya emitió la central sindical, actualmente está en debate la posibilidad de emitir otra "más amplia" con participación de más organizaciones.

Qué es el USS Nimitz, uno de los buques de guerra más grandes del mundo

El barco portaviones USS Nimitz, denominado oficialmente CVN 68, llegó a Uruguay en una misión del Comando Sur de Estados Unidos por América Latina denominada Mares del Sur 2026. Se posicionó sobre aguas internacionales y quienes lo abordaron llegaron en avión.

"El Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley (DDG 101), tienen previsto realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano", apuntaba el comunicado del Comando Sur que anunció la misión.

El texto destaca que "los portaviones de la clase Nimitz son la cúspide de la proyección móvil del poder aéreo naval y la presencia operativa avanzada".

Portaviones USS Nimitz (CVN 68) de misión por Latinoamérica. Foto: Armada de Estados Unidos

"Ningún otro sistema de armas posee la capacidad de respuesta, la resistencia, la potencia multidimensional, el conocimiento inherente del espacio de batalla ni las capacidades de mando y control de un grupo de ataque de portaviones y su ala aérea embarcada", agrega.

La Armada de Estados Unidos destaca en una publicación sobre este buque que el portaviones que llegó a aguas uruguayas es el "insignia" de la clase Nimitz.

Lleva el nombre en honor al almirante Chester William Nimitz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial.

"El USS Nimitz es un superportaviones de la Armada de los Estados Unidos y el buque líder de su clase. Uno de los buques de guerra más grandes del mundo", explica la Armada de EE.UU., que indica que fue puesto en servicio en 1975 aunque su primer despliegue fue en 1976, cuando salió de Norfolk, en el estado de Virgnia, al Mediterráneo.

En el 77 fue de nuevo al Mediterráneo, en el 79 al océano Índico "ante el aumento de las tensiones tras la toma de 52 rehenes estadounidenses por parte de Irán", en el 88 comenzó a operar en el norte del Mar Arábigo, en el 91 fue al Golfo Pérsico, al igual que en el 93 y en el 97. En 2003 estuvo en Medio Oriente en apoyo a la guerra en Irak. En el medio y después fue cambiando su puertos de base.

"El 3 de noviembre de 2014, el Nimitz hizo historia en la aviación naval cuando el caza F-35 Lightning, el Joint Strike Fighter de quinta generación de la Armada, aterrizó por primera vez en un portaviones en alta mar", explica el texto oficial. Ha tenido algunos períodos de mantenimiento sin navegar.

Los buques de esta clase tienen un costo de US$ 4,5 mil millones y cuentan con dos reactores nucleares para su propulsión. Miden casi 333 metros, pueden llevar hasta 3.200 personas de tripulación y 2.480 en el ala aérea, y pueden cargar hasta 65 aeronaves.