"Yo no iría", dijo Fernado Pereira sobre visita de Orsi a portaviones; Alejandro Sánchez prefirió no comentar

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este martes a la visita del presidente de la República Yamandú Orsi al portaviones estadounidensde USS Nimitz el pasado sábado, hecho que generó la critica del Pit-Cnt tanto a través de un comunicado y declaraciones de su presidente, Marcelo Abdala, así como de autoridades de gobierno como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

"No es una decisión del Frente Amplio, fue una decisión del presidente, que la habrá tomado basado en una serie de argumentos, yo no iría, pero no soy el presidente", dijo Pereira en declaraciones a Subrayado (Canal 10).

Sostuvo que la imagen del presidente en el portaviones "molesta a los frenteamplistas": "No me cabe la menor duda, pero al mismo tiempo hay que intentar comprenderla, porque supone un conjunto de desafíos, que cuando uno gobierna asume riesgos, como este que asumió el presidente".

Yamandú Orsi junto a Lou Rinaldi a bordo del portaaviones USS Nimitz. Foto: Embajada de Estados Unidos en Uruguay

"Claramente no es una decisión que compartimos, pero también somos conscientes de que cuando uno gobierna corre y toma riesgos, este riesgo que tomó Orsi, lo explicará Orsi", dijo Pereira en Rocha, en el marco de una gira que el partido está haciendo en el marco de la reedición de "El Frente Amplio Te Escucha".

Además, dijo que conversar con el gobierno de EE.UU. "es una necesidad para cualquier país de América Latina". Añadió que la visita al portaviones "puede ser vista como una cuestión simbólica" y eso "es lo que ha generado cierto rechazo" que "hay que poder gestionar".

"Esto no quiere decir que a los frenteamplistas les haya gustado la imagen, porque si dijera eso le mentiría a la sociedad", comentó Pereira.

Yamandú Orsi en el acto del 1° de mayo. Foto: Ignacio Sánchez.

Presidente del Pit-Cnt consideró "penoso" que Orsi subiera al portaviones

Por su parte, Marcelo Abdala, presidente de la central sindical, dijo el pasado lunes que fue "muy decepcionante" la visita de Orsi a la nave estadounidense. En diálogo con Sarandí, el dirigente sostuvo que se trató de un "gesto contrario a los valores del Uruguay que siempre se ha pronunciado, de acuerdo a sus mejores tradiciones, por la paz y contra la guerra".

Para Abdala, la situación "se agrava" en función de que Estados Unidos, junto a Israel, protagonizan un conflicto en Medio Oriente contra Irán, con diversos enfrentamientos que tienen como una de sus consecuencias más visibles a nivel mundial el aumento del precio del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Subir a un portaviones norteamericano en estos momentos es un acto penoso", apuntó Abdala, quien consideró que esta declaración del Pit-Cnt no está vinculada a "ningún tipo de dogmatismo" sino que, si lo que buscaba Orsi era mejorar las oportunidades de comercialización con Estados Unidos, "no se necesita subir a un portaviones, que es un símbolo de guerra".

Planteó, por ejemplo, que si la idea del mandatario era dar un mensaje a Estados Unidos tras su viaje con una importante comitiva a China, lo que debería haber organizado era una "misión comercial".

"Estamos decepcionados, consternados", señaló, y agregó: "Es incomprensible e inexplicable".

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt. Foto: Darwin Borrelli.

"¿La humanidad va a resolver sus diferencias por la vía de la fuerza, de la guerra? ¿Tenemos que coincidir tranquilamente con eso? ¿O levantamos una voz por la paz?", cuestionó.

Abdala reconoció que "la contracara" de esto es que tanto el presidente como gran parte de su gabinete estuvieron en el acto del Pit-Cnt el pasado viernes 1° de mayo. De todas formas, dijo que además de la "declaración clara" que ya emitió la central sindical, actualmente está en debate la posibilidad de emitir otra "más amplia" con participación de más organizaciones.

Sánchez dijo que "seguramente" se comentará sobre el hecho más adelante

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, omitió este martes en Torre Ejecutiva comentar sobre la visita de Orsi al portaviones.

El jerarca, brindó esta tarde una conferencia de prensa en al que se presentó la Estrategia Digital del gobierno. Junto a él, participaron de la misma la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el presidente de Antel, Alejandro Paz, la directora de Agesic, Cristina Zubillaga y el responsable de Uruguay Innova, Bruno Gili.

Apuesta. El gobierno apunta a reducir la cantidad de personas que viven en la calle. Foto: Leonardo Mainé / El País.

"Seguramente [la visita de Orsi al portaviones] pueda ser motivo de una rueda de prensa o de otra conferencia que hagamos, no es el momento ni el lugar para hacerlo", dijo Sánchez.

Además, añadió que "no comenta lo que dicen sus compañeros": "Ya se ha entregado bastante información sobre el episodio y seguramente se entreguen más comentarios en el futuro", sostuvo.