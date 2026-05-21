Irán analiza una nueva propuesta de EE.UU. y Trump asegura que las negociaciones están en “etapas finales”

Irán anunció ayer miércoles que analiza una nueva propuesta de Estados Unidos entregada a través de la mediación de Pakistán después de que Donald Trump afirmara que las negociaciones están en las “etapas finales”.

Tras una andanada de amenazas de ambas partes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bagai, dijo que están “examinando” una nueva propuesta estadounidense en el marco de la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, mediador en estas conversaciones. “Hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos examinando”, declaró en la televisión estatal el portavoz, que expresó su “gran desconfianza” hacia Washington.

El portavoz reiteró las exigencias de la república islámica: “el desbloqueo de los activos iraníes congelados” en el extranjero y el fin del bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.

En Washington, Trump declaró a los periodistas que Estados Unidos está en las “etapas finales” de las negociaciones con Irán. “Tendremos un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas que son un poco desagradables. Pero, con suerte, eso no pasará”, dijo. “No tengo ninguna prisa. Solo que, idealmente, me gustaría ver poca gente muerta, en lugar de mucha”, añadió.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP

Tras las declaraciones de Trump y las informaciones sobre la continuidad de las negociaciones con mediación de Pakistán, los precios mundiales del petróleo cayeron más de un 5% ayer miércoles ante las expectativas de un acuerdo.

La guerra, que ha sacudido la economía mundial, comenzó el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Desde el 8 de abril, un frágil alto el fuego puso freno a las hostilidades pero Estados Unidos e Irán continúan el cruce de declaraciones.

Trump ha amenazado repetidamente a Irán con nuevas acciones militares, mientras que los funcionarios iraníes han respondido con sus propias advertencias de “acciones devastadoras”.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One. Foto: AFP

A pesar de las agresivas declaraciones, ambos países han seguido participando en intercambios diplomáticos, mediados por Pakistán, con el objetivo de finalizar oficialmente la guerra.

El principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, que también es presidente del Parlamento de Irán, advirtió que su país prepara una “respuesta contundente” ante la posibilidad de nuevos ataques por parte de Estados Unidos.

Los Guardianes de la Revolución lanzaron otra amenaza ayer: “si la agresión contra Irán se repite, la guerra regional prometida se extenderá esta vez mucho más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los aplastarán”. AFP