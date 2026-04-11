En un clima de desconfianza y con la tregua pendiendo de un hilo, comienzan las negociaciones entre EE.UU. e Irán

Una palabra define el ambiente que se respirará hoy sábado en Islamabad, cuando se vean cada a cara las delegaciones de Estados Unidos e Irán para comenzar a negociar el fin de la guerra en Medio Oriente. Esa palabras es desconfianza.

Ayer viernes, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está preparándose para un duro ataque contra Irán si fracasan las negociaciones o si el régimen iraní vulnera el frágil alto el fuego acordado el martes.

En una entrevista con The New York Post poco después de que el vicepresidente, JD Vance, despegara rumbo a Islamabad para encabezar la delegación estadounidense que negociará con Irán un posible acuerdo de paz, Trump aseguró que el Pentágono se está armando para abrir además por la fuerza el estrecho de Ormuz ante la posibilidad de que se rompa el diálogo.

“Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas. Incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, ¡y con aquellas los hicimos pedazos!”, aseguró al diario.

Personal de seguridad en lugar previsto para las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Foto: AFP

“Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos con gran eficacia”, amenazó Trump.

Trump también subrayó la desconfianza que le plantean las negociaciones que arrancan hoy después de que Irán hiciera públicas una serie de demandas que dijo que Estados Unidos había aceptado negociar, algo que la Casa Blanca desmintió argumentando que el régimen iraní tuvo que presentar una nueva propuesta condensada que fuera de su gusto.

“Estamos tratando con personas que no sabemos si dicen la verdad o no”, comentó Trump en la entrevista.

“Delante de nosotros, afirman que se están deshaciéndose de todas las armas nucleares, que ya no queda nada. Pero luego salen ante la prensa y dicen: ‘No, en realidad nos gustaría enriquecer uranio’. Así que ya lo averiguaremos”, concluyó.

Junto a JD Vance se sentarán a la mesa de negociación el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, mientras se espera que Irán esté representado por el canciller iraní, Abbás Araqchí, y el presidente del legislativo iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One. Foto: AFP

Trump afirmó que Irán no tiene “ninguna carta” para negociar, excepto el control temporal del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

“Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ninguna carta, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales”, explicó Trump en su plataforma Truth Social.

“¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!”, advirtió.

En un mensaje aparte, añadió: “Los iraníes son mejores para manejar a los medios mentirosos y las ‘relaciones públicas’ que para pelear”.

La cuestión del control del estrecho de Ormuz centrará las conversaciones sobre un acuerdo entre las delegaciones estadounidense e iraní.

Mujer pasa junto a una pantalla que muestra noticias sobre las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán en Islamabad. Foto: AFP

Condiciones de Irán

Irán y Estados Unidos habían dicho que el estratégico estrecho sería desbloqueado tras anunciar el martes un alto el fuego de quince días. Pero en la práctica solo un pequeño número de buques ha utilizado desde entonces la vía marítima.

Trump declaró el jueves que Irán “no está haciendo en absoluto su trabajo” en Ormuz. “¡Ese no es el acuerdo al que llegamos!”, protestó.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní exigió ayer una tregua en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán antes de cualquier negociación con Estados Unidos. Según Mohammad Bagher Ghalibaf, “dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán, antes del inicio de las negociaciones”, afirmó en su cuenta de X.

Entre 100 y 120 mil millones de dólares de activos iraníes en el extranjero están congelados debido a las sanciones estadounidenses, había afirmado en 2022 en Teherán una relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan.

Un helicóptero sobrevuela la zona roja de Islamabad el 9 de abril de 2026. Foto: AFP

En tanto, el vicepresidente Vance instó a Irán a “no jugar” con Estados Unidos, en medio de fuertes divergencias y acusaciones mutuas de no respetar el acuerdo de alto al fuego.

Desde que se pactó la tregua de dos semanas, Irán y Estados Unidos han ofrecido versiones contradictorias sobre si Líbano está o no incluido en el acuerdo: Irán dice que sí y Estados Unidos que no.

Israel, en tanto, se dice determinado a continuar combatiendo al grupo terrorista proiraní Hezbolá en Líbano.

“Vamos a intentar mantener una negociación positiva”, declaró Vance a los periodistas antes del despegue en Washington.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo”, advirtió. EFE, AFP

El humo se eleva desde el lugar de un ataque israelí que tuvo como objetivo una zona de Beirut. Foto: AFP

Líbano e Israel inician diálogo el martes

La Presidencia del Líbano anunció que ayer viernes hubo un primer contacto directo telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en la que se acordó una reunión para el próximo martes en la sede del Departamento de Estado en Washington.

La Oficina de prensa de la Presidencia comunicó que la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hammadah Maouad, sostuvo una llamada con su homólogo israelí, Yhael Leiter, en la que también participó el embajador de Washington en Beirut, Michel Issa, que se encuentra en la capital estadounidense.

“Durante la llamada, se acordó convocar la primera reunión el próximo martes en la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos para discutir el anuncio de una tregua y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel”, concluye el mensaje.

El Gobierno libanés también aseguró que será el Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, el encargado de mediar en estas conversaciones.