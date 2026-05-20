Oficial: Trump ordena a los bancos en Estados Unidos examinar el estatus migratorio de sus clientes

El gobierno de Estados Unidos ordenó a los bancos examinar la ciudadanía de sus clientes. La medida forma parte de una orden ejecutiva firmada el martes 19 de mayo por el presidente Donald Trump, en un nuevo intento de su administración por endurecer las políticas hacia las personas indocumentadas en el país.

La orden de Trump que pide a bancos revisar el estatus de ciudadanía de sus clientes

El nuevo decreto firmado por Trump ordena a los reguladores bancarios y a los departamentos gubernamentales a buscar indicios de que personas sin estatus legal estén abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito, según la agencia AP.

El mismo servicio de noticias destaca que la norma resultó menos agresiva de lo que los bancos esperaban, ya que inicialmente había trascendido que el presidente republicano haría obligatorio que las instituciones financieras recopilaran la información migratoria de sus clientes. Esta orden ofrece una directriz a los bancos en lugar de imponer una obligación.

La disposición llamada "Restoring Integrity to America’s Financial System" (Restaurando la integridad del sistema financiero estadounidense) argumenta que las medidas son necesarias para evitar los riesgos crediticios de los bancos y garantizar la seguridad nacional del país.

Respecto a las instituciones financieras, la norma señala que existe un riesgo en que bancos presten dinero a extranjeros sin autorización legal para trabajar en EE.UU. porque, según la administración de Trump, crea "una deficiencia estructural en la capacidad de pago que socava la seguridad y la solidez del sistema bancario nacional".

Tarjetas de crédito. Foto: Canva.

El presidente estadounidense añade que no permitirá riesgos para su sistema financiero ocasionados por la concesión de crédito a personas extranjeras inadmisibles o sujetas a deportación.

En cuanto a la seguridad nacional, el gobierno estadounidense afirma que hasta la prestación de servicios financieros más básica puede utilizarse de forma indebida para financiar actividades ilícitas.

Cuestionamientos a la orden firmada por Trump

Existen algunas objeciones a la orden ejecutiva de Trump. Una de ellas, según AP, es que, como los bancos nunca recopilaron información sobre la ciudadanía de sus clientes, no hay cifras confiables sobre el nivel de riesgo que los inmigrantes indocumentados representan para el sistema financiero.

Orden ejecutiva firmada por Donald Trump. Foto: AFP

Por otra parte, grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes señalan que cualquier medida que requiera que los bancos recopilen datos de ciudadanía forzará a las personas sin documentos a abandonar el sistema financiero, incrementando la población de personas sin banco.