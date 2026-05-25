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El País Mundo

“Magnifica Humanitas”: la encíclica completa del papa León XIV con advertencias sobre la IA

El pontífice alertó sobre el “riesgo de deshumanización” y advirtió: “Se está cayendo en la cultura violenta”; se disculpó por el papel de la Santa Sede en la legitimación de la esclavitud.

25/05/2026, 17:58
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Papa Leon XIV
Papa Leon XIV
Foto: ANDREAS SOLARO/AFP

El papa León XIV pidió el lunes una regulación sólida de la inteligencia artificial y que sus desarrolladores trabajen por el bien común en lugar de por el lucro, en un amplio manifiesto sobre cómo salvaguardar a la humanidad mientras la tecnología impacta en todo, desde el trabajo hasta la guerra.

Magnifica Humanitas” (Humanidad Magnífica), la primera encíclica de León, había sido esperada con entusiasmo desde que el primer papa nacido en Estados Unidos anunció, días después de su elección, que consideraba que la IA era el mayor desafío que enfrenta hoy la humanidad.

Papa León XIV.
Papa León XIV.
Foto: Maurizio Brambatti/EFE.

En el texto, León denunció la “cultura del poder” que impulsa la carrera por la IA, especialmente en el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de guerra a distancia. Declaró que “no es permisible” confiar decisiones irreversibles y letales a sistemas de IA, lo que abre otro punto de fricción entre el papa estadounidense y el gobierno de Trump, que ha trabajado de manera agresiva para desregular el desarrollo de la IA.

Además, el pontífice deplora las guerras, la carrera armamentista, las crecientes desigualdades y la concentración de poder en pocas manos, y disculpa el papel de la Santa Sede en la legitimación de la esclavitud.

La encíclica completa del papa León XIV

Carta Enciclica de Su Santidad Leon XIV Magnifica Humanitas 15 de Mayo de 2026 by Delfina Milder

“La IA actual exige desarme”: el fuerte mensaje del papa León XIV en su primera encíclica

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