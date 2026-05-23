“Sancionan, pero le compran oro": oposición nicaragüense cuestiona el doble juego de las potencias con el régimen

Líderes de la oposición nicaragüense en el exilio criticaron desde París el “doble juego” político de Estados Unidos y la Unión Europea hacia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, advirtiendo que la falta de firmeza de las potencias occidentales prolonga el sufrimiento de la población nicaragüense y consolida la impunidad del sandinismo.

“Estados Unidos aplica sanciones por un lado, pero por el otro, le compra oro (...) mientras que la UE hace declaraciones sobre los derechos humanos, pero mantiene relaciones” con el régimen nicaragüense, lamentó Rafael Aragón, religioso español de los dominicos expulsado de Nicaragua desde 2023, país del que también tiene la nacionalidad y en el que ha vivido más de cuatro décadas difundiendo la Teología de la Liberación.

Aragón realiza una gira europea junto a Gabriel Putoy, profesor indígena que estuvo encarcelado por el régimen sandinista por su participación en las protestas de 2018.

Después de haber visitado Madrid y Barcelona, los dos están actualmente en París con la meta de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la represión en Nicaragua, un conflicto eclipsado por lo que sucede en Venezuela, Cuba, la guerra en Ucrania o la de Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington, D.C Foto: AFP

“No creo que Estados Unidos vaya a actuar (interviniendo para expulsar a Ortega y Murillo). No le interesa mucho Nicaragua”, opinó el religioso español, durante la entrevista conjunta concedida a EFE en el convento de los Dominicos en París.

Para el dominico, lo que mejor funcionaría para precipitar la caída del tándem Ortega-Murillo sería “una presión económica” internacional que desembocase “en una crisis económica fuerte”. Sin embargo, el religioso reconoció que, en este momento y según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país funciona desde el punto de vista macroeconómico.

Putoy, por su parte, consideró que “sería bueno” un apoyo del estadounidense Donald Trump, pero con condiciones. “Que al final seamos los nicaragüenses quienes decidamos quién es la persona idónea para que ocupe el cargo” de presidente, indicó el dirigente indígena. EFE