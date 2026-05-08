Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense que es candidato a ocupar la silla vacante de la RAE

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, de 83 años, fue designado candidato a ocupar la silla de la Real Academia Española (RAE) ayer jueves. La plaza quedó vacante desde el fallecimiento del escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa, el 13 de abril de 2025. La candidatura de Ramírez, premio Cervantes en 2017 -el primer centroamericano en ganarlo-, es posible porque tiene la nacionalidad española desde 2018, condición sine qua non para optar a una plaza de académico de la lengua.

En el pleno de la RAE del 19 de marzo se acordó la convocatoria de esa plaza vacante, publicada cuatro días después, el 23, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento se abrió, como mandan los estatutos de la Academia, un plazo de 30 días para la presentación de candidaturas. En este tiempo, tres académicos -condición indispensable- han presentado en la Secretaría de la RAE la candidatura de Ramírez: el director de la institución, Santiago Muñoz Machado; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, premio Cervantes en 2024. Una fuente académica apunta que no suele ser habitual que el director promueva a un candidato, lo que da una idea de la excepcionalidad del caso de Ramírez.

Ahora continuarán los procedimientos habituales en la RAE. La presentación del elogio de méritos del candidato por parte de uno de sus tres promotores tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo, en un pleno que se va a celebrar en León. Y la votación será la semana siguiente, el 21 de mayo.

Aunque se habían barajado en la RAE varios nombres de escritores hispanoamericanos para la silla que ocupó Vargas Llosa, el motivo principal a la hora de decantarse por el autor de obras como Margarita, está linda la mar (Premio Alfaguara en 1998) es “un reconocimiento a la considerada como generación intermedia” de los escritores de ese continente: la que se sitúa cronológicamente entre el boom -a la que pertenecieron, además del propio Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Carlos Fuentes, entre otros- y la de los autores nacidos en los años sesenta y setenta, confirmaron las fuentes consultadas.

Sergio Ramírez, escritor y opositor nicaraguense Foto: AFP

Ramírez, nacido en Masatepe, el 5 de agosto de 1942, es una firma habitual en El País desde hace tres décadas y vive actualmente en Madrid. El pasado lunes, 4 de mayo, recibió el Premio Ortega y Gasset “por ser un referente moral”, según el jurado que lo galardonó, junto a los también escritores y periodistas Svetlana Alexiévich y Martin Baron. Estos galardones han tenido en esta ocasión un carácter especial por coincidir con el 50º aniversario de El País.

En su discurso por el premio, Ramírez recordó “a los más de 300 periodistas nicaragüenses que han sido forzados al destierro por la nueva dictadura familiar”. Él mismo está exiliado desde 2021 por la persecución que ha sufrido por parte de la pareja presidencial, formada por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Ramírez, tras la revolución sandinista en Nicaragua, en 1979, que acabó con la dictadura de Anastasio Somoza, ocupó diversos cargos hasta llegar a la vicepresidencia, entre 1985 y 1990, precisamente con Ortega al frente del país. Ese año lanzó la publicación periodística La Quincena, que tuvo una vida de 10 años. Sin embargo, tras dejar su cargo se inició una etapa de distanciamiento y posterior enfrentamiento con Ortega, que culminó con una orden de detención contra él en septiembre de 2021, momento en que se exilió a España.

La ola represiva del Gobierno de Nicaragua contra los elementos que considera desestabilizadores del régimen llegó al punto de que, en mayo de 2022, decretó el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua. La Asamblea Nacional ratificó la medida contra la misma y otras 82 asociaciones sin ánimo de lucro, entre las que también se encontraban la Academia de Ciencias y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, y se unía al cierre previo de cinco universidades en el país. Consumaba así la dictadura de Ortega la persecución de una institución a la que pertenecen Ramírez, desde 2003, y otros escritores, como la también exiliada en España Gioconda Belli.

Sergio Ramírez, escritor nacido en Nicaragua

Ortega despojó entonces de personalidad jurídica a un espacio que tenía 94 años de historia, con lo que provocó diversas reacciones firmes de condena. La de la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) se produjo de inmediato, así como la solidaridad de sus miembros, que calificaron el ataque como una “agresión terrible” contra la cultura y el derecho de asociación. Desde entonces, la academia nicaragüense intenta funcionar en parte desde el exilio y con la ayuda, entre otros, de la RAE.

Sergio Ramírez es doctor en Derecho (1964) por la Universidad Nacional Autónoma de León, en Nicaragua. Tras fundar dos editoriales, inició su carrera literaria como escritor de cuentos con la publicación, en 1960, de El estudiante. Tres años más tarde lanzó Cuentos. Su primera novela, Tiempo de fulgor, apareció en 1970. En su trayectoria destacan obras como, Adiós, muchachos (1999), que son sus memorias de la revolución sandinista; La fugitiva (2011), basada en la vida de la escritora costarricense Yolanda Oreamuno; Ya nadie llora por mí (2017), Tongolele no sabía bailar (2021) y El caballo dorado (2024), que consiguió al año siguiente el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Ha sido profesor en universidades de diferentes países y, con varios honoris causa, tiene también la Orden de Caballero de las Artes y las Letras de Francia en 1993. Jesús Ruiz Mantilla, Manuel Morales - El País de Madrid

Denuncian represión a exiliados de Nicaragua

La defensora de derechos humanos nicaragüense Wendy Flores alertó sobre la “represión transnacional” del régimen de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra opositores y críticos en el exilio. “El Colectivo al que pertenezco ha documentado más de 200 casos de amenazas, atentados y otras acciones en el exilio, así como nueve ejecuciones en Honduras y Costa Rica desde 2019 a 2025”, advirtió la abogada Flores, vicepresidenta de la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, durante una intervención el miércoles ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. EFE