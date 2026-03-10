Murió el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, autor del premiado "Un mundo para Julius"; tenía 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del boom latinoamericano, falleció este martes a los 87 años, según confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores”, se lee.

Bryce Echenique es autor del celebrado Un mundo para Julius, de 1970, y de otros títulos emblemáticos como La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz y No me esperen en abril, entre otros. Su obra abarca novelas, cuentos, ensayos y crónicas, en los que abordó temas como la identidad, el exilio, la memoria y los conflictos familiares.

A lo largo de su carrera, el escritor recibió importantes distinciones, entre ellas la mención en el Premio Casa de las Américas en 1968, el Premio Nacional de Literatura en 1972, el Premio Nacional de Narrativa de España en 1998, el Premio Planeta en 2002 y el Premio Grinzane Cavour en Italia ese mismo año. También fue reconocido por el Banco Financiero en 2004 y obtuvo el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2012.