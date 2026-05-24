Estados Unidos negocia su petróleo con la India, durante una visita de Estado de Marco Rubio al país asiático

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegó ayer sábado a la India para iniciar su primera visita oficial al país, con el objetivo de ofrecer a Washington como proveedor de suministro energético ante la crisis global del crudo provocada por las interrupciones en el estrecho de Ormuz. “Queremos venderles tanta energía como estén dispuestos a comprar. Estamos en niveles históricos de producción y exportaciones estadounidenses. Queremos ser una parte más importante de su cartera de productos”, declaró Rubio a su partida desde la base de Maryland.

El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió en Nueva Delhi a puerta cerrada con el primer ministro indio, Narendra Modi, donde la seguridad energética de la nación asiática, que importa más del 80 % del petróleo que consume, ocupó un lugar prioritario. El itinerario oficial continuará hoy domingo con una reunión bilateral con su homólogo indio, el ministro de Asuntos Exteriores S. Jaishankar, e incluirá paradas culturales en Jaipur y en el Taj Mahal, en la ciudad india de Agra.

Esta visita se produce tras una larga etapa de fricción comercial entre Nueva Delhi y la Casa Blanca, aliviadas parcialmente por la rebaja de los aranceles recíprocos al 10 % el pasado febrero, fruto de un acuerdo interino en el que Nueva Delhi se comprometió a adquirir productos estadounidenses por valor de 500.000 millones de dólares.

La estancia de Rubio culminará el martes en la capital india con su participación en la reunión de ministros de Exteriores del Quad, alianza que integra a Japón y Australia, que busca priorizar los intereses de la alianza en el Indopacífico frente al avance de China.

Rubio llega a la India tras participar en la reunión ministerial de la OTAN en Suecia, donde vinculó directamente los desafíos europeos con la estabilidad en Asia y admitió ante los periodistas que Donald Trump se encuentra “muy decepcionado” con los aliados europeos por su negativa a un resplado activo contra Irán.

El secretario estadounidense ha reconocido en las últimas horas ligeros “progresos” en los frágiles diálogos que EE. UU. mantiene con Teherán bajo la mediación de las autoridades de Pakistán, aunque advirtió que la Casa Blanca maneja un “Plan B” en caso de que la vía diplomática fracase.

Rubio y el primer ministro de la India, Narendra Modi, abordaron temas prioritarios como la seguridad y el mercado energético, en la que constituye su primera visita oficial al país asiático. “Me complace recibir al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Tratamos el progreso sostenido de la Alianza Estratégica Global Integral entre la India y EE. UU., así como sobre temas relacionados con la paz y la seguridad regionales y mundiales”, publicó el mandatario asiático en su perfil de X.

Durante el encuentro, en el que también participaron el embajador estadounidense, Sergio Gor, y el ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Jaishankar, Rubio extendió una invitación formal en nombre del presidente Donald Trump para que Modi visite la Casa Blanca en un futuro próximo, según confirmó la delegación estadounidense.

De acuerdo con lo informado por Gor a través de sus canales oficiales, la reunión sirvió para mantener una “discusión productiva” enfocada en profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio y minerales críticos.

“La India es un socio vital para Estados Unidos”, declaró el embajador en X inmediatamente después de la cita.

La visita de Rubio coincide con una grave crisis de suministro energético en la India debido al conflicto con Irán, un escenario donde las petroleras estatales indias han encadenado tres subidas de precios en apenas una semana, encareciendo el combustible un 5 % de media para los ciudadanos.

Rubio enfatizó durante la reunión que Washington qie “no permitirá que Irán mantenga como rehén al mercado energético global” y afirmó que los productos energéticos estadounidenses tienen el potencial de diversificar y garantizar el suministro de la India, según recogió el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Tommy Pigott.

La cita se da en paralelo a las complejas negociaciones para un Acuerdo Bilateral de Comercio (BTA) entre ambas potencias.

El proceso se reanudó recientemente en Washington tras haber quedado estancado por la ofensiva arancelaria de la administración Trump. El pacto definitivo sigue encallado debido al fuerte proteccionismo de EE. UU. en el sector agrícola y a las exigencias de reciprocidad industrial por parte de Nueva Delhi.

Nuevo sistema Visas para grandes inversores Marco Rubio anunció ayer sábado durante su visita a Nueva Delhi la creación de un nuevo sistema de visados bajo la premisa “America First” para los empresarios y grandes inversores indios. “Un sistema consular ordenado y seguro es vital para consolidar esta importante relación. Por eso lanzamos una nueva herramienta de programación de visas America First que prioriza a los profesionales de negocios que fortalecen estos lazos”, afirmó Rubio durante su intervención en un evento en la embajada de EE. UU. en Nueva Delhi. La medida busca asegurar los capitales del país asiático, que ya ha inyectado 20.500 millones de dólares en la economía estadounidense según el propio Rubio, para acelerar la ‘Misión 500’, el plan bilateral que busca duplicar el comercio hasta los 500.000 millones de dólares para 2030. El embajador de EE. UU. en la India, Sergio Gor, defendió que un intercambio transaccional con India servirá como la “puerta de entrada para los innovadores que sustentan cientos de miles de puestos de trabajo en las comunidades estadounidenses”. EFE

Con información de EFE y AFP