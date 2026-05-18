Tragedia en India: una turista murió aplastada durante una pelea de elefantes en un santuario
La víctima de 33 años observaba el baño de los animales en un campamento cuando ocurrió el sorpresivo ataque. El gobierno del estado de Karnataka ordenó una investigación inmediata del predio.
Una turista falleció este lunes en un santuario de elefantes en el estado de Karnataka, en el sur de la India, tras quedar atrapada en medio de una pelea entre dos de estos animales.
La mujer de 33 años, originaria del estado de Tamil Nadu, estaba observando el baño de los elefantes en un río cuando uno de los elefantes amaestrados atacó a otro, causando que el animal cayese sobre ella, según reportes de medios locales y videos en redes sociales.
Durante una actividad de “baño de elefantes” en un campamento de la India, dos de los animales comenzaron a pelear aplastando a una turista. Aunque un hombre con una niña en brazos trata de ayudarla no lo logra. La mujer murió más tarde en un hospital. El gobierno de la India ha… pic.twitter.com/bIKLwwAMJU— Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 18, 2026
El hecho ocurrió en el Campamento de Elefantes Dubare, un proyecto manejado por la empresa pública de ecoturismo del Gobierno de Karnataka, estado que alberga en torno a un cuarto de los paquidermos de la India.
El santuario ofrece a los turistas actividades como bañar y alimentar a "elefantes entrenados por naturalistas", según su página web.
El ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, ordenó una investigación y pidió restringir las actividades que implican un contacto cercano entre turistas y elefantes, según reportó la agencia local PTI.
EFE
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