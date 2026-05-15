Cayó desde 15 metros: el momento en que un hombre sale volando durante un fuerte temporal en India

El fuerte temporal que azotó el estado de Uttar Pradesh, el más poblado de India, dejó al menos 111 muertos y más de 200 viviendas dañadas. Los vientos arrancaron techos y derribaron árboles que bloquearon las carreteras, generando el caos en una localidad que tiene más de 240 millones de habitantes.

En este contexto, en las últimas horas se viralizó un video que muestra como un hombre sobrevivió luego de quedar suspendido en el aire junto a un techo metálico, que fue arrancado por el temporal. La víctima fue identificada como Nanhe Miyan, un hombre de 50 años.

Según informó la cadena india NDTV, el hecho ocurrió el miércoles, cuando la tormenta golpeó un salón de bodas en construcción donde el hombre intentaba resguardarse. Miyan se aferró a una cuerda unida a una gran estructura de chapa para evitar que el viento se la llevara. Sin embargo, la intensidad de la tormenta terminó arrancando por completo el techo metálico y elevándolo varios metros en el aire.

Las imágenes difundidas en redes muestran el momento exacto en que la estructura sale despedida mientras el hombre permanece colgado de ella en pleno temporal. Segundos después, cayó en un campo cercano.

Nanhe Miyan en entrevista con la cadena local NDTV Foto: captura de pantalla de NDTV.

“Estaba sostenido a una altura de alrededor de 15 metros. No sé dónde caí. Me desplacé también a una larga distancia”, relató Miyan desde el hospital donde fue internado. También explicó que intentó sujetarse con fuerza a la cuerda porque creyó que eso podría protegerlo, aunque finalmente el viento terminó rompiéndola.

Tras la caída, el hombre sufrió fracturas en brazos y piernas, junto con otras heridas. Personas que se encontraban cerca del lugar lo auxiliaron y lo trasladaron a un nosocomio privado, donde permanece estable.

Personas cruzan calle bloqueada por un árbol. Foto: AFP.

Prometen ayuda a las familias afectadas

El Gobierno regional prometió en X que se proporcionará asistencia en un plazo máximo de 24 horas a las familias afectadas, ordenando a los funcionarios a desplazarse de urgencia al lugar para evaluar los daños y garantizar el pago de compensaciones.

Uttar Pradesh ha sido uno de los estados que ha registrado las temperaturas más altas de la India antes de la llegada de este temporal, que es habitual que ocurra por el calor acumulado antes de la temporada de lluvias.

Rescatistas trabajan para despejar las calles de Uttar Pradesh, en India. Foto: AFP.

La tormenta se produce tras un cierre de abril que se convirtió en el más caluroso en cuatro años, dejando marcas como los 44,6 grados en el central estado de Maharastra o los 47,6 grados alcanzados en el propio territorio de Uttar Pradesh, una de las cifras más altas desde 1901.

El Departamento Meteorológico de India (IMD) prevé que las precipitaciones de mayo superen el 110% del promedio histórico, y estiman que el monzón podría llegar a las islas de Andamán y Nicobar entre este jueves y el 16 de mayo, marcando el inicio de la temporada de lluvias que suele extenderse hasta septiembre.

Con información de La Nación/GDA, Agencia EFE