El triste final de los hipopótamos de Pablo Escobar: Colombia los sacrificará porque ningún país los quiere

Varios países rechazaron recibir hipopótamos de quien fuera el barón de la cocaína Pablo Escobar por una mutación genética, una de las medidas, junto con la esterilización y el sacrificio de ejemplares, de un plan lanzado por Colombia para frenar su reproducción descontrolada.

Los intentos de reubicación de ejemplares del río Magdalena no han tenido éxito debido a una mutación genética en los hipopótamos, dijo este lunes la ministra de Ambiente, Irene Vélez. "Hay una mutación genética importante, por lo que algunos países se resisten" a aceptarlos, dijo Vélez a BluRadio, después de anunciar la puesta en marcha del plan de sacrificio de unos 80 ejemplares.

"Creemos que tiene que ver con la pobreza genética" de los animales, agregó la ministra. Se ofreció un traslado a México, Filipinas, Perú, India y Sudáfrica, pero sus gobiernos no emitieran los permisos Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) necesarios para completar la gestión.

El Gobierno declaró haber realizado gestiones diplomáticas con al menos siete países receptores durante los últimos seis meses, sin tener ninguna respuesta. "Ese silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibir a los individuos", añadió la ministra de Ambiente.

En Colombia hay cerca a 200 hipopótamos, según la cartera de Ambiente. Son considerados una especie invasora y desestabilizan los ecosistemas autóctonos. Sin control, se estima que la población de hipopótamos podría aumentar hasta los 500 para el año 2030, según el ministerio de Ambiente.

El capricho de Pablo Escobar que terminó con hipopótamos con malformaciones debido a la endogamia

Los hipopótamos colombianos tienen malformaciones debido a la endogamia, como una registrada en su boca, según Vélez. Llegaron al país por capricho de Escobar, que en 1980 introdujo cuatro ejemplares en su finca en el Magdalena Medio (centro-norte), convertida en un zoológico personal repleto de especies exóticas.

Las campañas de sacrificio y esterilización son difíciles y caras. La muerte de cada animal cuesta cerca a 14.000 dólares y las autoridades las iniciarán en el segundo semestre de 2026. Las esterilizaciones ascienden a cerca a 10.000 dólares cada una y tienen riesgos como la muerte de los veterinarios o de los animales debido a una reacción alérgica a la anestesia.

Hipopótamos, descendientes de una pequeña manada introducida por Pablo Escobar, en estado salvaje en un lago cerca del parque temático Hacienda Napoles, que alguna vez fue el zoológico privado de Escobar, en Doradal. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP

Entonces lo que comenzó como un capricho excéntrico del narcotraficante de llevar a Colombia cuatro hipopótamos para su zoológico particular se convirtió varias décadas después en un grave problema ambiental y de seguridad en el centro del país, donde esta especie se reproduce sin control hasta convertirse en un peligro.

En 2022, los casi 200 hipopótamos que descienden de esos primeros cuatro ejemplares traídos de África hace más de 30 años fueron declarados por el Gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se han elaborado planes para su control que no llegaron a aplicarse hasta ahora.

Debido a esto, el Gobierno de Colombia anunció este lunes un plan de manejo de hipopótamos, que incluye la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, para evitar su reproducción.

"Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas", dijo la ministra de Ambiente, para referirse a la eutanasia como método de control tras comprobar que el intento de traslado de estos ejemplares a otros países no fue exitoso.

Hipopótamos, descendientes de una pequeña manada introducida por Pablo Escobar, en estado salvaje en un lago cerca del parque temático Hacienda Napoles, que alguna vez fue el zoológico privado de Escobar, en Doradal. Foto: ALBERTO GONZALEZ/AFP

Se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienzan con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos "aprobados por expertos en el manejo de estos procesos".

Los 80 individuos serán tomados de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar, donde estaba su zoológico, y de la cercana Isla del Silencio, en el río Magdalena, donde se concentra la mayor cantidad de esta especie.

Sin embargo, no se descarta la intervención en otras zonas cercanas a las ciudades donde se ha comprobado la presencia de estos animales, que suponen un peligro para la población humana.

El hipopótamo es el tercer animal terrestre más grande del mundo, después del elefante y el rinoceronte blanco, con un peso de entre 1.300 y 3.500 kilos, y cuenta con una de las mordidas más letales de la fauna silvestre.

Son animales muy territoriales que pueden vivir hasta 50 años y suelen tornarse agresivos ante la presencia de humanos, por lo que son un peligro para campesinos y pescadores del río Magdalena, el principal de Colombia.

EFE y AFP