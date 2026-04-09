Declaraciones de Petro agravan crisis diplomática entre Ecuador y Colombia y desatan "protesta enérgica" de Quito

Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia tras dichos del mandatario Gustavo Petro, que calificó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas encarcelado por corrupción como un “preso político”.

En medio de una guerra arancelaria, los países vecinos atraviesan una de sus peores crisis diplomáticas. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa denuncia una gestión deficiente de Colombia para combatir a la guerrilla y al crimen organizado en la frontera común.

La tensión bilateral escaló con recientes reclamos de Colombia por un explosivo hallado en su territorio tras un bombardeo militar con apoyo de Estados Unidos en el lado ecuatoriano de la zona limítrofe.

El embajador ecuatoriano en Bogotá, Arturo Félix, “estará arribando el día de hoy o mañana” a Ecuador, dijo ayer miércoles la canciller Gabriela Sommerfeld a radio Centro luego de que su despacho presentara una “enérgica protesta” por considerar que Petro atenta contra el principio de no intervención en asuntos internos.

El mandatario colombiano ha dicho en varias ocasiones que Jorge Glas, a quien le concedió la nacionalidad colombiana, es un “preso político” del gobierno de Noboa y pidió el lunes en la red social X su liberación.

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador. Foto: EFE

Injerencia

Ecuador toma “decisiones para hacer ver” la “protesta enérgica” que plantea a Colombia por “los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano”, manifestó Sommerfeld.

La ministra consideró que “hay una provocación (hacia Ecuador) porque de la nada salen este tipo de mensajes” por parte de Petro.

“Hemos tratado de mantener una vecindad cordial”, añadió. Pero “eso no quita la responsabilidad que tiene el Ecuador de exigir” que Colombia atienda temas de seguridad y control fronterizo.

Según la cancillería ecuatoriana, las “falsas declaraciones” de Petro “contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas”.

Glas, que fue vice del exmandatario Rafael Correa entre 2013 y 2017, “no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos”, señaló.

“Ahora que intentan reinventar al ‘preso político’, quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención”, dijo Noboa el martes en X, sin referirse directamente a Petro.

Glas “es un ciudadano colombiano y es un preso político. Solicito a los organismos internacionales de DDHH velar por sus derechos”, replicó Petro.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: AFP

Lucha contra el narco

La cancillería señaló que “Ecuador exige el cese inmediato de declaraciones que vulneran su soberanía”.

Apuntó que también “exige un compromiso real de Colombia de fortalecer la vigilancia fronteriza, combatiendo con eficacia el narcotráfico en lugar de interferir en las decisiones de la justicia” ecuatoriana.

Ambas naciones se impusieron en febrero aranceles mutuos del 30% luego de que Ecuador acusara a Colombia de una gestión deficiente para combatir a la guerrilla y al crimen organizado en los 600 kilómetros de la frontera común. Por Ecuador, en guerra contra el crimen organizado, transita un 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Cuando faltan cuatro meses para que deje la presidencia y sin posibilidad de ser reelecto, Petro busca mantener en el poder a la izquierda, por ahora favorita para los comicios de mayo. AFP