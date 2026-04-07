Viaje de Orsi a cumbre de Pedro Sánchez: Ojeda no votará venia para que el mandatario salga del país

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo este martes que, en caso de que el presidente Yamandú Orsi confirme su participación en el evento "Movilización Progresista Global", al que fue invitado por el presidente español Pedro Sánchez, no votará la venia para que el mandatario salga del país.

"Esto no es una cumbre, no va a haber un acuerdo bilateral, no hay acuerdos económicos ni de ningún tipo" dijo Ojeda en rueda de prensa. Para el legislador colorado, es "sumamente inconveniente" que Orsi vaya al evento, ya que "no se trata de las tareas que tiene que hacer el presidente en materia de política internacional".

Ojeda manifestó que "si uno mira la descripción del evento, se hace 'para parar el avance de la derecha', parece un evento de mucho más carácter ideológico-partidario que un tema de interés para el Uruguay".

Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado. Foto: Estefanía Leal

El dirigente colorado hizo referencia a la no invitación a Uruguay para formar parte del Escudo de las Américas, iniciativa llevada adelante por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"¿Cómo nos van a invitar? Si estamos yendo a reunirnos con presidentes que están todos de salida, se les acaba el mandato, son todos prácticamente expresidentes",manifestó.

Para Ojeda, el caso de Orsi "es distinto" porque el mandatario lleva poco más de un año de mandato: "Nos parece una señal muy equivocada e inconveniente la de ir a un evento de estas características".

El legislador trajo a flote que el Poder Ejecutivo debe enviar al Senado una venia que debe ser aprobada para que el presidente salga del país. En ese sentido, adelantó que, en caso de que Orsi confirme su asistencia, votará negativamente.

Orsi junto a Lula y Petro en España: los detalles de la invitación de Pedro Sánchez al presidente uruguayo

A finales de marzo, Orsi recibió una invitación por parte del Gobierno español para participar del lanzamiento de la plataforma "Movilización Progresista Global", una iniciativa de Pedro Sánchez para "facilitar las sinergias y la alineación entre las formaciones de centroizquierda", según informó el diario El País de Madrid y confirmó El País con fuentes de Presidencia.

Pese a que la reunión está organizada, la presencia del mandatario uruguayo aún no está confirmada, aunque es "muy probable" que concurra, señalaron desde Presidencia. La imagen de Orsi figura entre los exponentes del evento en la página web de la organización.

Yamandú Orsi y Pedro Sánchez Foto: Darwin Borrelli/El País.

Además de Sánchez -quién desde 2022 preside la Internacional Socialista- del encuentro participarán el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el presidente colombiano, Gustavo Petro. También irá el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta comunitaria Teresa Ribera.

Otras autoridades, como Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero también esta previsto que participen del foro.

Qué es y en qué consiste la "Movilización Progresista Global"

De acuerdo a lo que informó El País de Madrid, la plataforma "Movilización Progresista Global", que estará integrada por la Internacional Socialista, la Alianza progresista y el Partido de los Socialistas Europeos pretende "facilitar las sinergias y la alineación entre las formaciones de centroizquierda".

En la página web del movimiento se explica que la Movilización Progresista Global (GPM por sus siglas en inglés) "ofrece una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha" en un "momento en que el mundo se enfrenta a una coyuntura crítica".

"Esta plataforma tiene como objetivo hacer que las soluciones progresistas sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad de la humanidad", se indica en la web de la organización, cuyo lanzamiento será en el palacio de exposiciones Fira Gran Vía en la ciudad de Barcelona el 17 de abril.