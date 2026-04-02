"Un gobierno en modo avión": Andrés Ojeda cuestionó plan de seguridad y pidió "reacción" por personas en calle

Andrés Ojeda, senador de la República y secretario general del Partido Colorado, pidió al gobierno que "reaccione y se ponga las pilas" en materia de seguridad y para hacerle frente también a las personas que se encuentran en situación de calle.

A través de sus redes sociales, el legislador criticó el plan de seguridad presentado días atrás por el oficialismo: "No encontré ni una sola mención, referencia o medida vinculada al uso de Alerta Amber, sistema de búsqueda temprana para la ubicación de menores de edad ausentes o desaparecidos".

No encontré en el Plan de Seguridad del Gobierno ni una sola mención, referencia o medida vinculada al uso de Alerta AMBER, sistema de búsqueda temprana para la ubicación de menores de edad ausentes o desaparecidos.

(Ley 20.381 y decreto 78/2025). https://t.co/4ECXgBTsLC — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) April 2, 2026

La Alerta Amber se aprobó en octubre de 2024 y con los votos de todos los partidos, una ley que establece un sistema de búsqueda temprana para la ubicación de menores de edad desaparecidos.

Consultado por El País, Ojeda criticó que el gobierno encabezado por Yamandú Orsi se tomó "el 20%" del período para "armar planes, documentos y diagnósticos", cuando el Uruguay necesita soluciones inmediatas.

"Esto opera para el plan de seguridad y para otras áreas. El gobierno no tiene sentido de la urgencia y de las necesidades que tenemos de temas que están prendidos fuego, como la seguridad pública y como el aumento importante que ha tenido la cantidad de gente durmiendo en calle, que no lo decimos nosotros, lo dicen los propios legisladores del gobierno", expresó.

Una persona duerme en la calle Foto: archivo El País.

Esta semana El País informó que el gobierno "trabaja fuertemente" en nuevo plan para las personas en situación de calle mientras aumenta la preocupación en el propio Frente Amplio.

Sobre esto, Ojeda profundizó: "Si bien el último censo es de 2023, la realidad es que es notorio y visible el aumento en este año. Entonces lo que no hay es sentido de la urgencia y no vemos capacidad de reacción con temas que están en frente de la vista. Por eso te digo que veo que en los temas clave del país, el gobierno está en modo avión y el Uruguay no puede estar en modo avión cinco años".

El senador colorado remarcó que Uruguay "necesita tener reacción, necesita tener proactividad. "Nosotros no vemos un gobierno activo y despierto, vemos un gobierno en modo avión, siguiendo con la inercia de lo que dejó el gobierno anterior", añadió.

Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado. Foto: Estefanía Leal

Sobre esto último, puso como ejemplo la seguridad: "Los números son prácticamente los mismos que el gobierno anterior, la baja es tendencial y en los delitos más graves, los movimientos de números son casi dentro del margen de error. Entonces, creo que es momento de que el gobierno reaccione y se ponga las pilas, porque yo siento que están en absoluto modo avión".

Ojeda aclaró también que se encuentra recorriendo el país y conversando con la gente de estos problemas: estuvo en la Criolla del Prado y en la Fiesta del Olimar (Treinta y Tres) y continuará mañana viernes en la Fiesta del Pescado (Flores) y el sábado en la Semana de la Cerveza (Paysandú).