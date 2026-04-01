Con Ojeda a la cabeza, colorados empezarán gira del CEN por el interior del país, simultánea a la de Vamos Uruguay

El Partido Colorado (PC) comenzará en abril una gira nacional por todo el país que a priori durará hasta finalizad 2026. Así lo decidió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), encabezado por el senador y secretario general, Andrés Ojeda.

En declaraciones posteriores a una sesión del CEN de principios de marzo, Ojeda deslizó la idea de recorrer el territorio: “Hablamos incluso de una gira país con el Comité Ejecutivo Nacional, que espero que tenga la presencia de todos los legisladores que estaban aquí presentes hoy, por los 190 años, para recorrer todo el Uruguay”. El PC, al igual que el Partido Nacional, celebra su aniversario el 19 de setiembre, fecha de la Batalla de Carpintería (año 1836).

Desde el año pasado, de la mano del Plan Estratégico de Fortalecimiento que se aprobó en setiembre, los colorados establecieron el objetivo de consolidar su estructura partidaria para que esté activa a nivel nacional.

“En el plan quinquenal, que es profundo y es el primer plan quinquenal que hay en décadas en el partido, uno de los ejes centrales era recobrar la presencia territorial del partido, y sobre todo que el CEN visite el interior y se descentralice”, dijo Ojeda en diálogo con El País.

El senador recordó que en 2025 se hicieron recorridas y sesiones en el interior, por ejemplo, en Treinta y Tres, Rocha, Salto y Río Negro, pero ahora esto se hará de manera más periódica y abarcativa del territorio nacional.

Sin embargo, este plan aplica a la orgánica del partido, es decir, el CEN (dónde el sector de Ojeda, Unir Para Crecer, tiene mayoría), y no necesariamente a los dirigentes de todas las esferas, más allá de que el secretario general aclara que todo el partido está invitado.

Por su parte, quien viene llevando a cabo su propio plan con respecto a la presencia en el interior es el sector liderado por el senador Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay.

En las recorridas de 2025 mencionadas por Ojeda, casi no hubo presencia de legisladores y dirigentes de Vamos Uruguay, a pesar de que algunos integran el propio CEN. La cuestión es que el sector realizó a lo largo del año pasado una gira por “todo el país”, según señaló Bordaberry a El País.

El senador afirmó que en 2026 (ya estuvo en Colonia, Soriano, San José y Rocha) continuará con las recorridas porque entiende que “así se debe trabajar”. “Celebro que el CEN lo empiece a hacer también”, comentó.

Gira del CEN

Gonzalo Arias, integrante del órgano partidario colorado y uno de los responsables del diseño de la gira, indicó a El País algunos detalles de cómo se piensa llevar a cabo.

Sobre las recorridas que se hicieron en 2025, expresó que la recepción fue “muy buena” y que en varias de las localidades la gente reconoció que “era la primera vez en muchísimos años que el CEN estaba sesionando en su departamento”.

En principio, la idea es visitar todo el país en el correr del año con una agenda tentativa de “mínimo” dos departamentos por mes. Comenzará este mes con una ida a Maldonado y seguirá en mayo en Lavalleja y otros lugares. Se realizarán sesiones de los comités ejecutivos departamentales, los organismos partidarios estilo CEN a nivel local.