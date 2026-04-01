Déficit hídrico: OSE afirmó que las lluvias mejoraron la reserva de agua, pero la excepcionalidad se mantiene

Obras Sanitarias del Estado (OSE) emitió el martes un comunicado en el que anunció que luego de las lluvias de los últimos días se registró "una leve mejora" en las reservas de agua que están destinadas al abastecimiento del área metropolitana.

Según informó la empresa estatal, las reservas alcanzan actualmente los 42 millones de metros cúbicos, "lo que representa aproximadamente el 52% de la capacidad disponible".

"Este nivel muestra una situación significativamente más favorable en comparación con igual período de marzo de 2023, cuando las reservas se ubicaban en torno a los 18 millones de metros cúbicos (22%)", indica el comunicado.

De acuerdo al registro de OSE, luego de varios días de estabilidad, el sistema detectó un aumento de tres centímetros en el nivel de la represa de Paso Severino. Además, se prevé que en caso de que el comportamiento del clima sea similar al de las lluvias de los últimos días, continúe llegando agua en las próximas jornadas.

Aún así, OSE mencionó que pese a que en Montevideo se registraron alrededor de 93 milímetros de lluvia, en la cuenca del Río Santa Lucía (principal fuente de abastecimiento) las lluvias "fueron menores", de entre 15 y 20 milímetros, "lo que implica un impacto acotado sobre el volumen total de reservas".

"No obstante, estas lluvias colaboran con el sistema de agua potable, pero no modifican el escenario de excepcionalidad hídrica, por lo que continúan vigentes las medidas adoptadas para la gestión y preservación del recurso, según protocolo vigente de sequías", indica el comunicado.

Agua saliendo de una canilla. Foto: Freepik.

OSE había decidido reducir presión de bombeo en Montevideo y el área metropolitana

El pasado miércoles 18, OSE resolvió el ingreso formal a la denominada "segunda etapa o fase de excepcionalidad" ante el persistente déficit hídrico que afecta a Montevideo y toda el área metropolitana.

Esta medida, amparada en el protocolo vigente para situaciones de sequía, busca preservar las reservas de agua dulce todavía disponibles y garantizar la continuidad del suministro bajo condiciones adecuadas para el consumo humano.

Como una de las acciones para hacer frente a la problemática, la presión de bombeo en Montevideo y el área metropolitana fue reducida.

El objetivo central de esta maniobra técnica es optimizar el recurso disponible y minimizar el impacto de eventuales fallas en el servicio, mientras se exhorta a la población a mantener un uso estrictamente responsable y solidario del agua potable para evitar el agotamiento prematuro de las fuentes.