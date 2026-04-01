Estas vacaciones de Turismo transcurrirán con casi todos los posibles estados del tiempo: primero, sol y calor; luego algunas lluvias y un descenso de temperatura que provocará un fin de semana fresco. Las precipitaciones empezarían este miércoles de noche en el litoral oeste y podrían llegar a Montevideo el jueves de madrugada; luego, se repetirían el sábado.

El meteorólogo Mario Bidegain explicó en diálogo con El País que este miércoles puede haber "alguna precipitación muy aislada fundamentalmente en el litoral oeste" porque "hay un frente frío casi estacionario sobre la provincia de Buenos Aires". En Montevideo es "difícil" que llueva este miércoles, pero sí posiblemente el jueves, aunque serían precipitaciones escasas.

Esto "hará caer lentamente las temperaturas". Pasarán de 30° este miércoles en Montevideo a 27° o 28° el jueves "y va a seguir bajando hacia el día sábado". El viernes transcurrirá sin lluvias, pero "el sábado tenemos un descenso importante de temperatura y lluvias por el ingreso de un frente frío".

En el sur, dijo Bidegain, también las lluvias del sábado serían "relativamente escasas". Los acumulados más importantes tendrían lugar en el litoral oeste, con 20 o 30 milímetros. "El sábado cambia rotundamente la temperatura", explicó y agregó que las máximas apenas superarán los 20°. La caída será será de siete u ocho grados respecto a los primeros días de la semana.

Nuevamente se espera una mejora el domingo pero entre lunes y martes volverán las lluvias: "Ahí sí los montos acumulados pueden ser más importantes en prácticamente todo el país. Montevideo entre 30 y 40 milímetros".

En definitiva, según el meteorólogo, los días más disfrutables de esta semana de Turismo serían, además de los días que ya pasaron, el viernes y el domingo, porque el jueves (solo en la mañana) y el sábado se esperan algunas lluvias. En su cuenta de X compartió un pronóstico del tiempo que va hasta el martes 7 de abril que indica cómo se van a distribuir los acumulados de precipitaciones en esta semana.

#Lluvias acumuladas previstas por #GFS, de JUE02 a MAR07 abril sobre Sudamérica. Se esperan de 25-100 mm sobre #PBSAS, Santa Fé, E. Ríos (#Argentina) y sobre #Uruguay. Rio Grande Sur #Brasil 5-50 mm pic.twitter.com/JCrj9GjX2R — Mario Bidegain (@mario_bidegain) April 1, 2026

Ya este miércoles el especialista José Serra indicó en diálogo con El País que la región oeste y norte tendrá temperaturas que podrían llegar a 32° durante la semana, mientras que en el sur lo máximo será de entre 28° y 30° este miércoles pero luego empezará una caída. El fin de semana estará fresco, con máximas 20° o 22°.

Con el ingreso de un frente frío débil este miércoles buena parte de Uruguay comenzará un período de inestabilidad con nubosidad, momentos de cielos cubiertos y algunas precipitaciones puntuales. Según Serra, esas lluvias podrían ocurrir entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. También comentó que durante toda la semana habrá un "alto porcentaje de humedad en la atmósfera" y también se esperan bancos de niebla tanto en las mañanas como en las noches.

Para más adelante, el meteorólogo entiende que la primera quincena de abril tendrá varios episodios de precipitaciones "que van a ir mitigando el déficit hídrico".

Moto circula por Montevideo un día de mucha niebla. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El pronóstico del tiempo de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene un pronóstico del tiempo similar. Para Montevideo y el área metropolitana indica 30° de máxima este miércoles, con baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche. El jueves, con probables precipitaciones y tormentas en la mañana, la máxima será un poco más baja, de 28°.

El viernes, aún con probables lluvias, la máxima será de 25°. El sábado hay baja probabilidad de precipitaciones pero la temperatura caerá a 21° y el domingo, ya sin lluvias, no superará los 20°.

La chance de que se registren lluvias en la capital aumenta entre lunes y martes de la semana entrante.

En el este, a donde se dirigen algunos uruguayos en las vacaciones, no se esperan lluvias hasta el sábado, cuando la probabilidad de precipitaciones es media. El domingo de Pascuas tampoco lloverá en esa zona. La temperatura bajará desde los 29° de este miércoles a 23° o 24° el fin de semana.