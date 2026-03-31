Meteorólogos afirman que durante la Semana de Turismo habrá temperaturas por encima de lo normal que caerán abruptamente el fin de semana, además de que puede llover algunos días pero no serán, en ningún caso, precipitaciones fuertes.

El especialista José Serra indicó en diálogo con El País que la región oeste y norte tendrá temperaturas que podrían llegar a 32° durante la semana, mientras que en el sur lo máximo será de entre 28° y 30° este miércoles pero ya luego empezará una leve caída. El fin de semana estará fresco, con máximas 20° o 22°.

Ya este miércoles, con el ingreso de un frente frío débil, buena parte de Uruguay comenzará un período de inestabilidad con nubosidad, períodos de cielos cubiertos y algunas precipitaciones puntuales. Según Serra, esas lluvias podrían ocurrir entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, y luego el domingo "otro frente frío débil puede dar lugar a algunas precipitaciones" que se mantendrían durante lunes y martes, principalmente en el sur. En ningún caso se esperan zonas de tormenta.

Serra comentó que durante toda la semana habrá un "alto porcentaje de humedad en la atmósfera" y también se esperan bancos de niebla tanto en las mañanas como en las noches.

Niebla en Montevideo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Para más adelante, el meteorólogo entiende que la primera quincena de abril tendrá varios episodios de precipitaciones "que van a ir mitigando el déficit hídrico".

Su colega Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de lluvias que va desde este miércoles hasta el próximo lunes que indica precipitaciones acumuladas de entre 25 y 75 milímetros según la zona del país que se observe.

#Lluvias acumuladas previstas por #GFS, de MIE01 a LUN06 abril sobre SA. Se esperan de 25-75 mm sobre #PBSAS, Sur Córdoba y Santa Fé (#Argentina) y sobre #Uruguay. Rio Grande Sur #Brasil 5-25 mm pic.twitter.com/azwaKBjw02 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 31, 2026

Otro pronóstico, referido únicamente a Montevideo, señala probabilidad de lluvias en la mañana del jueves, en la noche del viernes y en la mañana del sábado. Habrá un pico de temperatura con 29° el miércoles y luego bajará a 26° tanto el jueves como el viernes para pasar a 21° el sábado.

#PronósticoDelTiempo para #Montevideo de MAR31mar a SAB04abr. Se esperan Tmax de 27° y 29°C para Mar31 y Mie01abr. Tiempo inestable a partir JUE02 con alguna lluvia. Bueno el VIE03 y desmejora para SAB04 con lluvias. Tmáx en descenso de VIE03 a SAB04 de 26° a 21°C. pic.twitter.com/AawqF01bTN — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 31, 2026

Guillermo Ramis, en tanto, dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que las principales complicaciones en cuanto a lluvias llegarán después de Turismo, entre lunes y martes, con tormentas. Previamente espera algunas precipitaciones pero de menor importancia el sábado, dando un inicio a un fin de semana "bastante fresco".

Según Ramis, la temperatura más alta de la semana será este martes, con 28°. Luego se mantendrá entre 25° y 27° hasta el sábado, cuando bajará a 20°.

Un hombre cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

El pronóstico del tiempo de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tampoco pronostica fuertes lluvias pero sí tiene baja probabilidad de precipitaciones desde el jueves hasta el sábado. En Montevideo y el área metropolitana prevé 29° el martes, igual que el miércoles, con nubosidad que se irá incrementando. El jueves bajará a 26°, el viernes a 25° y el sábado a 21°. El domingo de Pascuas, según este pronóstico del tiempo, transcurrirá sin lluvias, con una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°, con cielo mayormente nublado.