El pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 31 de marzo se presentará con condiciones variables en todo el país, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 32°C.
En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto. Hacia la tarde y noche continuará algo nuboso, con períodos de nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h durante el final del día. Temperatura mínima de 21°C y máxima de 32°C.
En el Noreste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso con períodos de nuboso, manteniéndose las neblinas y bancos de niebla. Se esperan rachas de hasta 40 km/h. Temperatura mínima de 19°C y máxima de 30°C.
En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto. En la tarde y noche continuará algo nuboso, con períodos de nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. Temperatura mínima de 21°C y máxima de 32°C.En el centro-sur, la mañana mostrará un cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto. Hacia la tarde y noche se mantendrá algo nuboso, con períodos de nuboso. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. Temperatura mínima de 21°C y máxima de 29°C.
En el Este, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, junto a neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y noche continuará algo nuboso con períodos de nuboso, persistiendo las neblinas y bancos de niebla. Se prevén rachas de viento entre 40 y 50 km/h. Temperatura mínima de 19°C y máxima de 29°C.
En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso. Hacia la tarde y noche estará algo nuboso, con períodos de nuboso. Se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h. Temperatura mínima de 22°C y máxima de 26°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto. En la tarde y noche se mantendrá algo nuboso, con períodos de nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. Temperatura mínima de 21°C y máxima de 29°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
