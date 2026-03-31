El pronóstico para el miércoles 1 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 1 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y los 33°C a nivel nacional.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con mejoras hacia el final del día y probables precipitaciones aisladas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 33°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche se mantendrá algo nuboso a nuboso, con períodos de mejora y persistencia de neblinas y bancos de niebla. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 30°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h, con probables rachas fuertes asociadas a tormentas. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.

En el Centro-Sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro. En la tarde y noche se espera un aumento de la nubosidad, con cielo nuboso a cubierto y probables precipitaciones. Se registrarán rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 30°C.

En el Este, la mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nuboso, acompañada de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con períodos de mejora y persistencia de neblinas y bancos de niebla. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 29°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y presencia de neblinas. Hacia la tarde y la noche el cielo estará nuboso. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 25°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 30°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.