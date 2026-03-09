Ojeda llevó “periplo” de interpelación al ministro Negro al CEN, que decidió “por mayoría” hacer “consultas”

El Partido Colorado (PC) discute en su interna el anuncio del senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, en el Senado por una serie de críticas hacia la gestión en seguridad pública. Desde Unir para Crecer, el sector de Andrés Ojeda, senador y secretario general del PC, se entiende que debería ser en la Cámara de Representantes, por tener la oposición mayoría con los votos de Cabildo Abierto.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado se reunió este lunes para tratar el asunto, con la asistencia puntual del senador Tabaré Viera y el diputado Walter Cervini, ambos integrantes del sector de Bordaberry. En declaraciones posteriores, Ojeda destacó la ocasión de poder conversar “cuál será la estrategia del partido, de la coalición y de la oposición en cosas importantes como las interpelaciones”.

“Producto del periplo de cómo se convocó a esta interpelación, también hay algunos aprendizajes internos importantes sobre cómo nos comunicamos. Está bueno que tengamos conversaciones profundas y jerarquicemos los espacios partidarios, cosa que digo acá todos los lunes, de volver a darle vida al Comité Ejecutivo. Naturalmente lo que se ha resuelto es tener comunicación con otros partidos para evaluar estrategias de interpelaciones en el futuro”, aseguró.

Asimismo, el secretario general indicó que “el momento político de diferentes mayorías dentro de las cámaras amerita una conversación entre los partidos a la hora de tener una estrategia cuando se interpela”. El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, mientras que en Diputados ningún partido la tiene por sí solo, pero los legisladores de Cabildo Abierto afirmaron que apoyan la moción, por lo que la oposición conseguiría los votos suficientes.

Según Ojeda, el planteo de interpelar “es más que razonable”, pero remarcó que se debe tener en cuenta que “hay dos polos de estrategia en una interpelación: el escenario y la oportunidad”.

“Es necesario tener una charla con la coalición, y eventualmente con la oposición, sobre cuál es el criterio de escenario y de oportunidad para las interpelaciones. Si nos podemos poner de acuerdo, bárbaro, y si no, no, pero por lo menos es un paso de madurez, tomando en cuenta la diferencia del escenario”, declaró.

Por su parte, Viera dijo después de la sesión del CEN que la iniciativa de Bordaberry “fue transmitida tanto en la interna del Partido Colorado en el Senado, a la bancada del sector Unir Para Crecer, como al Partido Nacional”. Comentó que la opinión del sector de Ojeda sobre hacerla en Diputados “es de recibo”.

“Por eso, llevó a que tuviéramos el jueves una reunión de la bancada de senadores de la coalición. Allí quedamos en resolver este tema y lo que se resolviera comunicarlo a través de la conferencia de prensa, cosa que sucedió. Se trató la posibilidad de hacer la interpelación en Diputados, pero se decidió continuar adelante con la iniciativa primera de hacerlo en el Senado”, sostuvo.

Aún así, señaló Viera, “el CEN ha decidido por mayoría insistir con el tema y consultar con otros partidos”. “Lo que no nos parece bien es que una cosa que ya está decidida, comprometida y discutida se vuelva a plantear cuando en realidad no vemos que hayan hechos nuevos. Pero están en su derecho, se harán las consultas, como decidió el Comité Ejecutivo Nacional”, agregó el senador.

Bordaberry plantea prioridades

Paralelamente, en la tarde de este lunes, la bancada parlamentaria de Vamos Uruguay, con Bordaberry a la cabeza, dio una conferencia de prensa para presentar las prioridades legislativas para el 2026, teniendo como principal “prioridad” a la seguridad pública.

Sobre ese punto, el senador colorado insistió en la aprobación del proyecto de ley que dispone la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y dijo que “hay que trabajar mucho sobre las herramientas legales para fortalecer la acción policial y el contralor territorial del delito”.

También sostuvo que la bancada del sector tiene la “fundamental” tarea de controlar al Poder Ejecutivo: “En las formas tradicionales, los pedidos de informes que se ejercen siempre en las comparecencias ministeriales, tanto en las comisiones como en el régimen de comisión general o de la propia interpelación”. En esa línea, los legisladores del sector realizarán pedidos de informes “sistemáticos” e interpelaciones “cuando corresponda”.

Además, indicó que otros lineamientos temáticos a seguir en el año a nivel legislativos son la competitividad, la transición energética, la apertura internacional, la desregulación y simplificación normativa, el empleo, y la disciplina fiscal.