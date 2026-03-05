Anuncio de interpelación de Bordaberry a Carlos Negro mueve la interna colorada: “Debería ser en Diputados”

El anuncio del senador colorado Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, en la Cámara Alta movió la interna de su partido, principalmente en el sector Unir para Crecer, liderado por el secretario general y senador Andrés Ojeda.

La semana pasada, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) manifestó una serie de críticas a la gestión del gobierno en seguridad pública y se manejó la posibilidad de interpelar al ministro. Con respecto a este último punto, Ojeda había dicho que “es difícil que pase este 2026 sin que el ministro vaya al Parlamento”.

Ahora, en diálogo con El País, recordó sus dichos en esa conferencia de prensa del CEN y opinó que la interpelación “debería hacerse después de tener el plan de seguridad del ministro, que aparte es inminente, salvo que no cumpla con el plazo”. Desde el año pasado, las autoridades de Interior han anunciado la presentación de un Plan Nacional de Seguridad Pública, que sería presentado este mes.

“Lo otro es que deberíamos evaluar la posibilidad de que sea en Diputados, porque incluso Perrone se ha expresado en línea con la interpelación. Yo voy a trasladar estas ideas a la coalición para que sean valoradas, porque hasta ahora no he tenido la oportunidad de hacerlo”, sostuvo el senador, y agregó que el actuar de la oposición en lo que respecta a la gestión en seguridad debe tener “mucha madurez”.

El diputado Álvaro Perrone confirmó a El País que Cabildo Abierto, a través de sus dos legisladores (junto a Silvana Pérez Bonavita), que apoya la interpelación en la Cámara Baja. En el Senado, la bancada del Frente Amplio tiene mayoría como para votar un apoyo a Negro, mientras que en Diputados, con los votos de Cabildo, la mayoría la tiene la oposición.

Según Ojeda, “quizás hubo un apresuramiento” en definir y anunciar la interpelación a Negro sin antes considerar estos puntos. En la misma línea, se expresó el diputado Felipe Schipani, quien sostuvo que se enteró del anuncio “por la prensa”.

“Creo que habría que esperar el anuncio del famoso plan, que según ha anunciado Negro, se presentará este mes. También creo que se debería interpelarlo en la Cámara de Diputados. El Frente tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados nadie tiene mayoría. Entonces el problema de hacer las interpelaciones en el Senado es que ya se sabe cuál va a ser el final de la interpelación: la mayoría va a respaldar al ministro, diga lo que diga. Las interpelaciones de temas realmente trascendentes deberían ser en la Cámara de Diputados y mucho más cuando al parecer hay una mayoría crítica con la gestión de seguridad”, aseveró.

Bordaberry ha sido fuerte crítico de la gestión en seguridad del gobierno de Yamandú Orsi y la cartera de Negro, por ejemplo con cómo se gestionan y presentan los datos y estadísticas criminales. En intervenciones previas, el senador planteó que sea el Instituto Nacional de Estadística (INE) el organismo encargado de llevar las cifras, buscando quitarle al Ministerio del Interior la potestad de “ser juez y parte” en la medición de su propia gestión. Para Bordaberry, la seguridad requiere una base técnica indiscutible, separada de los intereses políticos de turno.