Ojeda dice que la coalición no apoyará el Ministerio de Justicia: “Darle al zorro la llave del gallinero”

El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda confirmó este jueves que "nadie en la Coalición" Republicana acompañará el proyecto de gobierno de crear un Ministerio de Justicia. Ojeda, excandidato a la presidencia de la República y uno de los primero impulsores de esta idea, dijo que "es una herramienta muy importante" y hay que ser "muy responsable a la hora de darle a un gobierno potestades", pero "este gobierno no da las garantías para tenerlo".

Ojeda apuntó que el gobierno liderado por Yamandú Orsi "no ha sido respetuoso de la separación de poderes". Consultado en el programa Arriba Gente (Canal 10) por qué argumentos tiene para hacer esta acusación, el senador recordó que el gobierno "quiso interpelar a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el Senado de la República" para dar cuentas de los traslados de fiscales.

Según Ojeda, la voluntad de interpelar a Ferrero por parte del gobierno frenteamplista "empezó el día que Sandra Fleitas quedó a cargo del caso Charles Carrera".

Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado. Foto: Estefanía Leal

Por otra parte, el senador dijo que desde la oposición se ha solicitado información referente al caso Cardama pero el gobierno "reserva lo que le parece y después dice que lo va a dar a la comisión investigadora".

"Cada potestad es usada por algunos integrantes de Presidencia en formato cuasi monárquico", disparó e senador colorado. "No me hace ninguna gracia darle al zorro la llave del gallinero", agregó, sin especificar quién es "el zorro" dentro de Presidencia de la República.

Caso Cardama: Ojeda y García piden a Orsi que sancione a Díaz por dar a conocer parte de un informe reservado Los senadores Javier García (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado) solicitaron al presidente de la República, Yamandú Orsi, que sancione al prosecretario Jorge Díaz por haber difundido parte de un informe que el gobierno declaró bajo reserva por el caso Cardama. El informe completo, sin embargo, había sido solicitado por los senadores mediante un pedido de acceso a la información pública tramitado semanas atrás, pero el Ministerio de Defensa, en una respuesta fechada el 9 de febrero, lo declaró como "información reservada", con el argumento —recogieron ahora los senadores— "de que su divulgación podría afectar la posición estratégica del Uruguay en el litigio en curso con la mencionada empresa". Por eso García y Ojeda observaron "con sorpresa y preocupación" que el jerarca haya "difundido públicamente, a través de redes sociales, fragmentos parciales" de esa documentación denegada y reservada, lo que a su entender habla de una una conducta "institucionalmente inadmisible", de acuerdo a la carta a la que accedió El País. A juicio de García y Ojeda, "lejos de proteger los intereses del Estado, puede eventualmente perjudicar la posición jurídica del Uruguay en el litigio internacional en curso, contradiciendo el fundamento mismo invocado para declarar la reserva de la información".

Para Ojeda, que el gobierno haya anunciado que impulsará la creación de este nuevo ministerio "son fuegos de artificio", porque "saben que no va a salir". Explicó, por ejemplo, que circula un proyecto del Frente Amplio para separar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la órbita del Ministerio del Interior, lo que llevaría a pensar que está enmarcado en la propuesta del nuevo Ministerio de Justicia. Sin embargo, Ojeda saeguró que el el proyecto se sigue citando al Ministerio del Interior.

MPP con reparos sobre avanzar en creación del Ministerio de Justicia

Uno de los principales anuncios realizados por el presidente de la República, Yamandú Orsi, fue su intención de enviar en las próximas semanas al Parlamento un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La iniciativa, que había sido planteada en la campaña electoral tanto por el Frente Amplio como por los partidos de la oposición, comienza ahora a sumar voces críticas incluso dentro del oficialismo.

El primero en marcar sus reparos a la interna oficialista fue el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani que en declaraciones en radio Carve condicionó su respaldo: “El Ministerio de Justicia a mí no me gusta mucho personalmente. De todas formas no puedo rehuir a discutirlo, lo pusimos en el programa. Vamos a conversarlo y si hay una mayoría evidente lo vamos a trabajar”.

Yamandú Orsi durante su discurso ante la Asamblea General. Foto: Estefanía Leal/El País.

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció diferencias de postura en la interna oficialista y dijo que “no hay unanimidad”.

En línea con lo expresado por otro senador del Frente Amplio a El País, para la exvicepresidenta de la República y referente del MPP, Lucía Topolansky, la iniciativa no es “ni cerca una prioridad número uno” ni le “entusiasma” la idea. No obstante, reconoce que sí deberían impulsarse algunas modificaciones institucionales que estarían contempladas en el proyecto de ley.