Acuerdo Mercosur-UE: canciller Lubetkin define los detalles del acuerdo que inicia el 1 de mayo

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, abordaron el pasado martes las implicaciones que tendrá la aplicación provisional del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur.

En una reunión por videoconferencia, Sefcovic y el ministro de Relaciones Exteriores "tuvieron la oportunidad de hacer balance antes de la aplicación provisional del acuerdo del Mercosur, incluyendo un intercambio de opiniones sobre sus implicaciones prácticas", indicaron a la agencia EFE fuentes comunitarias tras esa conversación.

Además, hablaron de la promoción del acuerdo en los próximos meses, en particular durante la presidencia uruguaya del Mercosur a partir del próximo julio.

Bruselas subrayó que el acuerdo "abrirá enormes oportunidades para nuestros agentes económicos".

El comisario Sefcovic "agradeció el gran compromiso político de los países del Mercosur, tras las rápidas ratificaciones con amplias mayorías en sus respectivos Parlamentos", indicaron las mismas fuentes.

Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo. Uruguay, uno de los cuatro países miembro del bloque latinoamericano, ratificó el acuerdo el mes pasado.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión, según indicó recientemente la Comisión Europea, que agregó que los sectores sensibles de la economía de la UE están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias.

La entrada en vigor plena del tratado comercial, sin embargo, dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo.

Antes de pronunciarse, la Eurocámara espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.

Cámara de Diputados tras aprobar acuerdo UE-Mercosur. Foto: Ignacio Sánchez.

"No necesitamos carne de Sudamérica": miles de agricultores austríacos marchan contra el Mercosur y los costes de producción

En tanto, miles de agricultores y ganaderos austríacos se manifestaron este miércoles en Viena contra el acuerdo entre ambos bloques y para exigir ayudas frente a lo que consideran una creciente presión económica y burocrática que, advierten, amenaza la supervivencia del sector y el relevo generacional en el campo.

Bajo lemas como "precios justos y condiciones justas en lugar de ayudas de Bruselas" o "nosotros tenemos las obligaciones, los demás tienen las ganancias", los manifestantes marcharon con cientos de tractores y camiones desde el Ministerio de Agricultura hasta el Parlamento, causando cortes de tráfico en el centro de la capital.

El aumento de los precios de carburantes y fertilizantes, junto al estancamiento los productos agrícolas, mantiene a las explotaciones "bajo una presión inmensa", según los organizadores de la marcha, que denuncian la "falta de perspectivas para la próxima generación".

Gendarmes se enfrentan a manifestantes frente al Parlamento Europeo en protesta contra acuerdo UE-Mercosur. Foto: AFP

"Esto afecta sobre todo a las explotaciones pequeñas", explicó Ernst Tschida, uno de los líderes de los agricultores, quien aseguró que acuerdos como el de Mercosur no se ajustan a los estándares de la producción austríaca que, debido al menor tamaño de las explotaciones o los terrenos montañosos, no puede competir con la producción a gran escala.

Otra de las demandas de los agricultores es el etiquetado obligatorio del origen de los alimentos, para garantizar que los consumidores sepan cuándo se trata de productos austríacos, y que se valoren los "altos estándares y esfuerzos" que requieren las explotaciones locales, desde la producción hasta la entrega en los supermercados.

"No necesitamos carne de Sudamérica", se leía en algunas pancartas.

El ministro de Agricultura, Norbert Totsching, explicó en un comunicado el pasado martes que "las demandas de los agricultores están plenamente justificadas" y aseguró su compromiso con el sector y sus perspectivas de futuro.

Con información de EFE