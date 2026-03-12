El Acuerdo Mercosur-UE y sus efectos positivos para Brasil

Las proyecciones de crecimiento del PIB mundial para 2025 y 2026, según el Banco Mundial (1) son del 2,7% para ambos años, lo que demuestra la resiliencia de la actividad económica ante el nuevo escenario geopolítico, más proteccionista, unilateral e intervencionista.

Esto fue sorprendente, ya que las incertidumbres aumentaron con la perturbación del orden internacional (2) que prevalecía desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien imperfecto, este orden garantizó rutas comerciales más abiertas, un sistema financiero más estable, mayor seguridad colectiva y la implementación de instituciones globales (3). Con el (resurgimiento) del acuerdo Mercosur-UE, ¿cuáles serían sus implicaciones para Brasil?

Primero, conviene contextualizar. Donald Trump, en su primer mandato (2017-2021), revisó algunas posturas previamente establecidas, como la protección de EE.UU. frente a China y el fin de la financiación estadounidense a la seguridad europea. Estas agendas parecen ser compartidas por ambos partidos y, por lo tanto, es probable que persistan en el tiempo.

Sin embargo, fue en abril de 2025, durante su segundo mandato, que Trump adoptó estrictas medidas de coerción económica y militar, dando una tregua a la globalización descrita en "La Tierra es Plana" de T. Friedman (4).

No es sorprendente que los aranceles de importación promedio de EE.UU. aumentaran del 2,5 % al 17-19% (5) y que Estados Unidos se retirara de 66 organizaciones internacionales.

El proteccionismo, de hecho, se convirtió en un arma de coerción geopolítica y hubo respuestas de los países a la reestructuración de Trump. China, el país más afectado por las medidas, por un lado, reorientó sus exportaciones. Incluso vendiendo un 30 % menos a EE.UU., en 2025 presentó un superávit comercial de más de un billón de dólares.

Por otro lado, el país anunció restricciones a las exportaciones de productos relacionados con tierras raras a Japón, un rival histórico; y México, para complacer a Trump, impuso fuertes aranceles a China, otros países asiáticos y Brasil. Por lo tanto, las capas tectónicas del comercio global siguen cambiando.

El problema es que el tiro puede (y debería) salir mal. Como nos recordó Gita Gopinath, (6) para el Reino Unido, la salida del Brexit tuvo un pequeño efecto negativo a corto plazo, pero, después de 10 años, el efecto fue devastador, con un crecimiento del PIB un 8% menor del que habría tenido si el Reino Unido no hubiera salido de la UE. Un desastre anunciado.

Si a esto le sumamos la guerra arancelaria de Trump, la invasión rusa de Ucrania, los conflictos en Oriente Medio, el sólido crecimiento de países como India y Polonia, y la creciente demanda de minerales críticos, energía y tierras raras, derivada también de las nuevas tecnologías potenciadas por el uso de la IA, se puede afirmar que el acuerdo Mercosur-UE se justifica, principalmente, para lograr un posicionamiento global estratégico para los 31 países y garantizar mayores niveles de seguridad y previsibilidad.

No existe un vacío geopolítico, y todos deben actuar. Quedarse parados no es una opción. Como advirtió el primer ministro canadiense, Mark Carney, «los grupos de naciones deben unirse. Si no estamos en la mesa, seremos el menú».

La nueva geopolítica fue, por lo tanto, el impulso necesario para que el acuerdo se sacara del cajón. Iniciado hace 26 años y 6 meses, el Acuerdo Comercial, Político y de Cooperación Mercosur-UE fue aprobado el 1 de septiembre de 2026 por 21 países de los 27 que conforman el Consejo Europeo (7), con seis votos más de los necesarios y representando a más del 65 % de la población del bloque. Un éxito. Es un feliz recordatorio de que, en 1999, el euro acababa de establecerse, una ola de democracia se había extendido por todo el mundo y Polonia, Hungría y la República Checa se unieron a la OTAN. El acuerdo es el mayor de su tipo (8) y, por lo tanto, histórico.

Abarca a 722 millones de personas, un PIB de 26 billones de dólares estadounidenses (1/4 del PIB mundial) y el 85 % de la actividad económica entre ambos bloques.

Cabe destacar que la UE es uno de los principales inversores extranjeros en Brasil, con recursos invertidos por valor de US$500 mil millones, un valor que creció un 30% entre 2020 y 2024 y que debería seguir expandiéndose, especialmente con inversiones en empresas mineras, para garantizar el suministro de minerales cruciales para Europa (9).

Los países derrotados fueron: Francia, Polonia, Hungría, Australia e Irlanda, y Bélgica, que se abstuvo. Alemania y España fueron los protagonistas.

El grupo derrotado, para impedir el acuerdo, necesitaba cuatro países opositores y una representación del 35% de la población. Pero como Italia, previamente en contra del acuerdo, cambió de bando (ya sea porque previó la intervención en Venezuela el 3/1/2026, o porque había previsto subsidios de R$ 286 mil millones y logró flexibilizar el recién creado impuesto al carbono sobre los fertilizantes), el acuerdo fue aprobado en Europa el 9/1/2026 y firmado en Paraguay el 17/1/2026 por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los presidentes de los países del Mercosur. Insatisfecha, la parte perdedora logró llevar el acuerdo a los tribunales ante el Parlamento Europeo para retrasar su entrada en vigor, que podría tardar hasta dos años. Por lo tanto, el 21/1/2026, el acuerdo fue remitido al Tribunal de Justicia de la UE.

El retraso en la firma del acuerdo el 9/1/2026 tuvo múltiples razones. Se citan algunos de ellos, como: el hecho de que hasta 2008 la UE priorizara la OMC; la adopción de medidas proteccionistas por parte de Cristina Kirchner entre 2007 y 2015; la pandemia, ocurrida entre 2020 y 2021; y la ideología arraigada en los gobiernos de izquierda de protección a la industria (Mercosur) o la agricultura (Europa). Ciertamente, la política de promover la competencia nacional e internacional, aunque aumente el bienestar de la población (10), siempre ha sido criticada por la izquierda y apoyada por los liberales (11). Lo cierto es que el acuerdo comercial —el más esperado de los tres— debe ser ratificado en cinco Parlamentos: el Parlamento Europeo y el de cada país del Mercosur, teniendo en cuenta que cada Estado miembro del Mercosur puede iniciar sus negociaciones con el bloque europeo de forma independiente. Los aranceles negociados serán válidos para todos, incluidos aquellos que votaron en contra. Los acuerdos políticos y de cooperación, a su vez, deben pasar por el Parlamento de cada uno de los 31 países, pero no invalidan el acuerdo comercial. En términos de cooperación, se han asignado 2.000 millones de dólares al Mercosur para comunidades locales, agricultores familiares y sectores marginados. Para Brasil, el nuevo acuerdo supondrá un importante cambio estructural (aunque no a corto plazo, debido a la eliminación gradual de aranceles) que, junto con la reforma del impuesto al consumo, impulsará la inversión, mejorado la productividad y la competitividad.

Además, se espera que esta mayor apertura modernice el entorno empresarial y amplíe la integración de las cadenas globales de valor. El libre comercio, cabe mencionar, no elimina empleos; los desplaza, ya que fomenta la eficiencia, aumenta la competencia y promueve el crecimiento.

Surgen dos preguntas: la primera, ¿por qué el PT (Partido de los Trabajadores) dio un giro radical a su recurrente agenda proteccionista y se esforzó por abrir la economía a 27 países europeos, apoyando con vehemencia el acuerdo Mercosur-UE?

La segunda, ¿cuáles son las implicaciones del acuerdo para Brasil?

En relación con la primera pregunta. El PT (Partido de los Trabajadores) no apoyó el acuerdo por convicción, ya que sus economistas no creen en la tesis de que la competencia externa amplifica las ganancias derivadas de las ventajas comparativas de cada país, fomenta la eficiencia económica y aumenta el bienestar social. El apoyo del PT se debió exclusivamente (y a regañadientes) a los riesgos geopolíticos y a la aplicación de la Doctrina Monroe (12) (¡o la Doctrina Donroe de Trump!). Sea como fuere, los liberales celebran el apoyo del PT al acuerdo. Ojalá apoyen muchos más acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales.

En cuanto a la segunda pregunta:

Inicialmente, se enfatiza que los acuerdos de libre comercio son bienvenidos.

En el caso particular del Mercosur, dado que la unión aduanera (13) tiene aranceles externos comunes elevados e impide que cada estado miembro negocie unilateralmente, los acuerdos comerciales, como el acuerdo Mercosur-UE, son la única vía para que un estado miembro amplíe la escala de sus mercados e integre su producción. Los beneficios de la liberalización comercial van más allá de precios más bajos y una mayor oferta; estimula la innovación, facilita la difusión tecnológica, impulsa la inversión e integra las economías, con efectos positivos para el crecimiento económico.

Además, en este caso, se preservan valores como el respeto al derecho internacional, las instituciones, el Estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente.

El volumen total del comercio es de aproximadamente 120.000 millones de dólares estadounidenses, que se divide equitativamente entre los bloques. Se espera que, al final del proceso, se incluya el 91% de los bienes y el 85% del valor de las exportaciones de la UE al Mercosur, y el 95% de los bienes y el 92% del valor de las exportaciones del Mercosur a la UE. Aun así, la senadora Tereza Cristina afirmó que "no era el acuerdo ideal, pero sí el políticamente viable".

Esto se debe a que el cronograma de eliminación de aranceles podría haber sido más rápido y las salvaguardias (protección temporal) podrían haber sido menores.

Dado que la senadora representa a la agroindustria brasileña, que es más competitiva que la europea, se puede concluir que desea que las barreras (arancelarias y no arancelarias) a las exportaciones nacionales se eliminen lo antes posible. Sin embargo, desde la perspectiva de la industria, se observa el sentimiento contrario. Esto se hace evidente al observar los productos comercializados entre los bloques.

Las exportaciones de la UE al Mercosur están dominadas por maquinaria y equipo (28%), productos químicos y farmacéuticos (25%) y equipo de transporte (12%). Las exportaciones del Mercosur a la UE se concentran en productos agrícolas (43%), minerales (31%) y pulpa y papel (7%).

Por lo tanto, el Mercosur tiene la industria menos competitiva (más débil) y Europa tiene la agricultura menos competitiva.

Debido a la presión ejercida por la agricultura europea y la industria sudamericana, el acuerdo Mercosur-UE permaneció paralizado durante más de 26 años. Para aliviar la incomodidad de los sectores más protegidos, el acuerdo preveía largas transiciones y salvaguardias.

En agricultura, la reducción de aranceles en Europa tardará más (hasta 12 años), mientras que los aranceles brasileños disminuirán rápidamente.

En el caso de la industria, ocurre lo contrario:

Los aranceles europeos se reducirán más rápidamente, pero los aranceles brasileños tardarán hasta 15 años (por ejemplo, la industria automotriz). La idea es dar tiempo para prepararse para las ventajas comparativas naturales.

Además, el discurso del senador contiene otra queja. Además de las salvaguardias negociadas en diciembre de 2025, bajo presión del lobby europeo, se incorporaron otras en el último minuto y eran bastante oscuras. Estos permiten suspensiones temporales de productos agrícolas sensibles (carne de res, cordero, azúcar, aves, arroz y etanol) del Mercosur si perjudican a los productos europeos, y prevén una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al del mismo artículo en la UE, o si el volumen de importaciones exentas de aranceles aduaneros aumenta en más del 5%. Peor aún. Para que la UE aprobara el acuerdo, se impusieron numerosas normas sanitarias y ambientales que generan una incertidumbre desproporcionada en Brasil. Los requisitos no se ajustan a la situación real del país, que cuenta con matrices energéticas y eléctricas extremadamente limpias, una agroindustria sostenible e importantes iniciativas en biometano y biocombustibles.

A su vez, el lobby brasileño logró un deterioro significativo de las normas de origen, ahora con una protección considerada una de las peores del mundo. Una lástima, ya que era un tema fundamental para impulsar la productividad mediante una mayor inversión europea.

Es un hecho que la competencia impulsa una mayor eficiencia y la protección sofoca la búsqueda de innovación, frenando la productividad. Para la industria, una mayor competencia permitirá la adquisición de insumos más baratos y de mejor calidad, así como la posibilidad de recuperar parques industriales tecnológicamente obsoletos.

La protección, que parece salvaguardar el empleo, lo hace a corto plazo, ya que, al desincentivar la inversión, deprime el crecimiento y, por lo tanto, el empleo a medio y largo plazo.

De hecho, según estimaciones del Ipea (14), el PIB crecerá un 0,5%, un 0,2% y un 0,06%, respectivamente, para Brasil, el Mercosur (excluyendo Brasil) y la UE, como resultado de un aumento del comercio entre los bloques y un incremento de las inversiones del 1,5%, el 0,4% y el 0,12%, respectivamente. Brasil, como se ve, es uno de los países más beneficiados.

Además, ningún sector agregado se ve perjudicado, aunque algunos subsectores sí lo pueden ser. Este es el caso de la industria manufacturera, que en su conjunto muestra un crecimiento estimado del 0,04% hasta 2040, pero se espera que el subsector de «maquinaria y equipo» disminuya un 1%.

El hecho, por lo tanto, es que, dado que la agricultura brasileña está a la vanguardia de las mejores prácticas, el acuerdo beneficiará al país al aumentar sus exportaciones en cantidad y valor. Para los sectores menos competitivos, aquellos vinculados a la industria brasileña, el acuerdo traerá ganancias al país a través del aumento de la productividad, ya que habrá sectores que necesariamente tendrán que adaptarse a las tecnologías más modernas para alcanzar la frontera productiva. Excelente.

En resumen, el acuerdo es un catalizador de profundos cambios internos y estructurales. El malestar con la competencia dará paso al entusiasmo por la integración productiva, tecnológica y financiera, y por las inversiones en infraestructura y logística. Más allá de las ganancias en eficiencia económica, el acuerdo también protege a los 31 países de las incertidumbres de la nueva geopolítica. Por ello, se espera que los Congresos de los países del Mercosur aprueben pronto dicho acuerdo y que el Tribunal de Justicia devuelva el texto al Parlamento Europeo para que lo apruebe a finales del primer semestre de 2026. Sin duda, será una de las mejores respuestas globales a las medidas de Trump.

3) Abundan los ejemplos, pero entre los más destacados se encuentran la ONU (1945), la OTAN (1949), el FMI (1944), el Banco Mundial (1944), el GATT (1947, sustituido por la OMC en 1995), la UNESCO (1945), el UNICEF (1946) y la OMS (1948).

7) Existen diferencias entre la Comisión Europea y el Consejo Europeo. En resumen, la primera es responsable de la negociación, de proponer el texto y de mantener los procesos; y el segundo es responsable de votar e indicar quién firmará el acuerdo. La presidenta de la Comisión se llama Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo, António Costa.

8) Más grande que los acuerdos UE-Japón, UE-Canadá y el TLCAN.

10) Existen numerosas referencias de los clásicos [Ricardo, D. (1817). Sobre los Principios de la Economía Política y la Tributación. Londres: John Murray], pasando por libros de texto tradicionales [Krugman, P. R.; Obstfeld, M.; Melitz, M. J. (2018). Economía Internacional: Teoría y Política. 11.ª ed. Boston: Pearson] hasta publicaciones más recientes [Panagariya, A. (2000). Libre Comercio y Prosperidad: Cómo la Apertura Ayuda a los Países en Desarrollo a Enriquecerse y Combatir la Pobreza. Nueva York: Oxford University Press].

12) A La Doctrina Monroe es un principio de la política exterior estadounidense, proclamado en 1823 durante el gobierno del presidente James Monroe, que establecía que «América pertenece a los estadounidenses», sin margen para la intervención europea.

13) La creación del Mercosur se produjo en 1991 con el Tratado de Asunción (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), pero la unión aduanera entró en vigor en 1995 con el Arancel Externo Común (AEC).

- La autora es Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, máster y doctora por la FGV EPGE. Presidenta de MSGas y presidenta de ABDE. Fue subsecretaria de la SEAE/MF, asesora del Cade y secretaria de Finanzas, Planificación y Presupuesto de Goiás. El artiículo fu publicado en Cojuntura Economica de FGV IBRE.