Midió 27 metros y pesó como nueve elefantes: la historia del último dinosaurio titán descubierto

Científicos identificaron un nuevo dinosaurio a partir de restos descubiertos en Tailandia que se estima que pesaba tanto como nueve elefantes adultos.

Tras analizar la columna vertebral, las costillas, la pelvis y los huesos de las piernas, incluido un hueso de la pata delantera de 1,78 metros de largo (tan largo como un ser humano), el equipo de investigación estimó que el dinosaurio habría pesado 27 toneladas, aproximadamente lo mismo que nueve elefantes asiáticos adultos, y medido 27 metros de largo.

Probablemente vagaba por lo que hoy es Tailandia hace 100 o 120 millones de años y es el más grande jamás encontrado en el sudeste asiático, dijeron los investigadores.

"Nuestro dinosaurio es grande según los estándares de la mayoría de la gente; probablemente pesaba al menos 10 toneladas más que Dippy, el Diplodocus", dijo el investigador principal, Thitiwoot Sethapanichsakul, refiriéndose al enorme esqueleto que anteriormente se exhibía en el Museo de Historia Natural de Londres.

El "último titán" del sudeste asiático

El estudiante de doctorado tailandés llamó al saurópodo recién descubierto "el último titán" porque fue desenterrado en una de las formaciones rocosas más recientes donde se han encontrado dinosaurios en Tailandia, según el University College London.

El investigador Thitiwoot Sethapanichsakul junto a un hueso de la pata delantera del nagatitan. Foto: La Nación/GDA

La región se convirtió más tarde en un mar poco profundo, agregó, "por lo que este podría ser el último o el más reciente saurópodo de gran tamaño que encontraremos en el sudeste asiático".

Durante el Cretácico inferior, (período que finalizó hace alrededor de 100 millones de años) el ambiente habría sido árido o semiárido, un hábitat preferido para los saurópodos, que aparentemente prosperaban en estos entornos, aprovechando la superficie de sus largos cuellos y colas para disipar el calor y regular su temperatura corporal.

Los primeros restos de la enorme criatura fueron desenterrados hace una década por lugareños en el noreste de Tailandia, pero la excavación no se completó hasta 2024, según el estudio, publicado el jueves.

Los restos se parecían en parte a los de los saurópodos descubiertos anteriormente, pero tenían suficientes características únicas como para ser considerados de una nueva especie.

Bautismo y mitología detrás del hallazgo

Se la bautizó como "Nagatitan chaiyaphumensis" en honor a una serpiente del folclor del sudeste asiático, a un gigante de la mitología griega y a la provincia de Chaiyaphum, donde fueron encontrados los restos.

Aunque Tailandia es un país pequeño dentro de Asia, posee una gran diversidad de fósiles de dinosaurios, posiblemente la tercera más abundante de Asia en cuanto a restos de dinosaurios, y desde que se nombró el primer dinosaurio hace solo 40 años ha surgido una oleada de paleontólogos que participan activamente en la investigación y promueven esta rama de la ciencia y su importancia en el país, ha destacado National Geographic, que ha financiado el proyecto.

Con información de EFE y AFP