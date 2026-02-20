De la peor a la mejor: el ranking de la saga "Jurassic Park" ante la llegada de la última película al streaming

Como competencia está robada: no habrá ninguna igual, ninguna nunca, como las dos primeras de Jurassic Park, las que dirigió Steven Spielberg. Sin embargo, y con el espíritu lúdico de estos tiempos —y por la llegada de la última de la saga, Jurassic World: Renace a HBO Max— no es mala idea repasarlas a todas y, ya que estamos, ponerla en orden de jerarquía.

No es spoiler: la mejor es la fundacional Jurassic Park de Spielberg estrenada en 1993. Pero toda la franquicia de los dinosaurios resucitados se ha mantenido presente y exitosa.

Las más vistas por ejemplo, son las de Jurassic World, un rebranding que empezó en 2015: las tres superaron los mil millones de dólares en entradas cada una, una frontera que la primera solo superó en su reestreno, por sus 20 años en 2013.

La franquicia cinematográfica incluye tres Jurassic Park (solo dos de Spielberg ); la trilogía de Jurassic World y un nuevo intento de evitar su extinción, Renace que se estrenó en 2025 y es la que llega al streaming.

A eso hay que sumar dos series animadas que están en Netflix (Jurassic World: Campamento cretácico y Jurassic World: Teoría del dinocaos) con varias temporadas. Hay videojuegos e historietas que completan el universo.

Así que acá en un debatible orden de “peor” a “mejor” basado en un criterio que reúne opinión personal y consenso crítico. Con fines de corrobación se aporta dónde se pueden ver en el streaming.

"Jurassic World: Dominion"

Si algo le suele pasar a las trilogías de la saga es que terminan agotadas, sin fuerzas. Acá intentaron evitar eso con el regreso de Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, el trío de la primera.

Acompañan Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, los protagonistas de la trilogía, en un intento de unir dos tradiciones. La convivencia de humanos y dinosaurios permite una persecución por Roma que le da el ritmo de una montaña rusa u algo de vértigo. Hay sobresaturación de cosas y Colin Trevorrow administra con corrección. (NS Now)

"Jurassic World: Renace"

Fue un intento (exitoso por lo visto ya que se planea una secuela para 2028) del año pasado de volver con la franquicia incluyendo a Scarlett Johansson y un director prestigioso (y famoso por lo ahorrativamente creativo) como Gareth Edwards. También se convocó a un ganador de Oscar, Mahershala Ali. La historia tiene a unos mercenarios al servicio de una farmacéutica que aceptan ir a una isla remota para sacarle el ADN a unos bichos terminan en territorio de mutantes prehistóricos. “Es más de lo mismo con dinosaurios horribles y al acecho, salvatajes imposibles y una idea de vértigo que Edwards sabe manejar pero queda aplastada ante la acumulación de lugares comunes”, dijo El País.

"Jurassic World: El reino caído"

Es la que dirige el español J. A. Bayona (La sociedad de la nieve) y que empieza cuando la erupción de un volcán en la isla Nublar, lleva a Pratt y Howard a querer ir a rescatar a los dinosaurios de una segunda extinción. De ese punto de partida se va hacia un thriller, si se quiere político y una denuncia sobre el mercado negro de animales. El tono es tirando a oscuro y Bayona consigue imprimir algo de atmósfera aunque a veces no puede ir más allá.

"Jurassic World"

En 2015 se reinició la franquicia. Dirige Trevorrow y ocurre 20 años después de la original, cuando el negocio del parque temático necesita nuevas atracciones y un híbrido genético (el Indominus Rex) se pone como loco y, como se dice, desata el caos. Es la llegada de Pratt y Howard a la marca y gracias a los guiños constantes a Spielberg, la novelería de volver a los dinosaurios y una actualización del asunto le permiten sortear con elegancia el desafío. (Netflix, Prime Video y HBO Max, NSNow)

"Jurassic Park III"

Joe Johnston (¡Querida encogí a los niños y Jumanji) aceptó la misión de encargarse de los dinosaurios después de las dos películas de Spielberg. Vuelve a Isla Sorna con Sam Neill como Alan Grant, ahora envuelto en una misión de rescate forzada por un matrimonio que busca su hija; la película introduce al feísimo Spinosaurus de rival del T. Rex. Como sabiendo que no se pueden alcanzar las profundidades de Spielberg, Johnston va por el puro entretenimiento, una buena decisión. (Netflix, Prime Video y HBO Max, NSNow)

"Mundo perdido"

La secuela directa, dirigida por el propio Spielberg. Estrenada en 1997, retoma el universo creado por Michael Crichton y tiene al matemático Jeff Goldblum enviado a la isla Sorna, la segunda locación del parque que se desmadra en la primera. Allí los dinosaurios viven en libertad en lo que e vuelve en el coto de caza empresa que intenta comerzializarlo Además de Goldblum, están Julianne Moore y Pete Postlethwaite. Sin la sorpresa de la primera, igual el pulso y el talento de Spielberg son imbatibles. (Netflix, Prime Video, NSNow)

"Jurassic Park"

No hay manera de que haya otra mejor: Spielberg, Michael Crichton, el guion de David Koepp, la partitura de John Williams. La premisa es sencilla y y con eso le alcanza: científicos recrean dinosaurios para un parque temático en una isla de Costa de Rica y la seguridad fracasa. Neill, Dern, Goldblum y Richard Attenborough, como John Hammond el inventor del negocio y los novedosos efectos especiales que les permiten interactuar con las bestias prehistótica, la película combina aventura, suspenso y una reflexión sobre la ética científica y eso de creerse Dios. Como siempre en Spielberg, el despliegue ténico no avasalla el corazón narrativo. (Netflix, Prime Video y HBO Max, NSNow)

