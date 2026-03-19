Muerte de turista en "cuestión de segundos" durante safari fue catalogada como accidente: "Parecían pacíficos"

Janet Taylor Easton, de 67 años, estaba participando de un safari en Zambia junto a su prima, Alison Taylor, cuando ambas fueron pisoteadas por un elefante. El caso tuvo lugar en 2025 y, tras una larga investigación, la jueza Caroline Chandler determinó que, al menos la muerte de Janet, se trató de un accidente.

Las primas, aficionadas a los viajes, estaban participando de un safari a pie en el Parque Nacional de Luangwa Sur, al este de África, en julio de 2025. La actividad había sido organizada por la empresa Expert África.

Elefante en África Foto de Wolfgang Hasselmann en Unsplash

Los detalles del accidente

El grupo estaba acompañado por un guía —también conocido como scout—, y un "tracker", una persona que se encarga de orientar a los turistas en la naturaleza africana. El plan era caminar a pie hasta el río Luangwa, cruzarlo y tomarse un vuelo hasta un campamento llamado Bush, ubicado en la zona.

En determinado momento de la caminata, el guía alcanzó a ver a una elefanta junto a otro ejemplar más joven, pero ambos animales estaban lejos y "parecían pacíficos". Luego, le pidió a los turistas que se agacharan, para no ser detectados.

Elefante en el Parque Kruger, Sudáfrica Foto: Unsplash

"Lo que pasó después sucedió en cuestión de segundos", afirmó un testigo durante la audiencia. "El tracker vio al elefante tomando impulso y le avisó al guía, que disparó un disparo de advertencia al aire. El elefante no paró y llegó al grupo rápidamente: fue entonces que Janet cayó al suelo", explicó.

Si bien el guía le siguió disparando al animal y este resultó herido, no fue posible detener la muerte de las turistas. Un experto local explicó en redes sociales que la reacción de la elefanta fue posiblemente motivada para proteger a su cría, lo que explica lo súbito que fue el ataque.

El Parque Nacional de Luangwa es conocido por albergar una de las mayores densidades de vida silvestre de África. Las elefantas con crías tienden a reaccionar agresivamente ante posibles amenazas, un comportamiento que los expertos consideran instintivo.

Con información de OGlobo/GDA