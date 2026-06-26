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Uruguay vs. España en vivo por el Mundial 2026: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido de la selección

Los dirigidos por Marcelo Bielsa se juegan la última chance para meterse en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo tras los empates con Arabia Saudita y Cabo Verde.

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Juan Pablo Romero
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Mateo Vázquez
Actualizado:
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Los hinchas de Uruguay en la previa del partido ante España en el Mundial 2026.
Los hinchas de Uruguay en la previa del partido ante España en el Mundial 2026.
Foto: Mateo Vázquez.

La selección de Uruguay se juega la última chance para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y para eso debe sumar frente a la selección de España en el encuentro que se juega desde la hora 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H.

El equipo de Marcelo Bielsa, que viene de empatar 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde procura un triunfo para asegurar el pasaje directo como primero o segundo de su llave ya que con un empate, deberá esperar a que todos los grupos de la Copa del Mundo queden resueltos para ver si logra el pasaje a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros.

En cuanto a las formaciones, la Celeste saldría a la cancha con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo, mientras que la Furia Roja jugaría con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.

En El Rancho Celeste inició la previa del partido

Uruguay se juega la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante España y los hinchas también juegan su papel. Si bien la Celeste dejó Miami, en Guadalajara igual están acompañados. El Rancho Celeste recibió a varios fanáticos previo al choque ante La Furia Roja.

Los hinchas de Uruguay en la previa del partido ante España en el Mundial 2026.
Los hinchas de Uruguay en la previa del partido ante España en el Mundial 2026.
Foto: Mateo Vázquez.

Hubo mariachis que animaron el encuentro, al estar en México, pero no faltaron los cánticos uruguayos alentando a los dirigidos por Marcelo Bielsa que llegan en una posición comprometida, pero con chances de avanzar a la siguiente fase.

A la misma hora se juega Cabo Verde vs. Arabia Saudita

En el NRG Stadium de Houston y a la misma hora que se midan Uruguay y España, será el turno de que se enfrenten Cabo Verde y Arabia Saudita. Cabe recordar que los africanos tienen los mismos puntos que la Celeste, pero un gol menos a favor por lo que están por debajo de los dirigidos por Marcelo Bielsa en la previa.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026?

El encuentro que desde la hora 21:00 jugarán la selección de Uruguay y la selección de España en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 se podrá ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Paramount+, Canal 5, AntelTV y Disney+.

Maximiliano Araújo celebra su gol para el empate de Uruguay frente a Cabo Verde por el Mundial 2026.
Maximiliano Araújo celebra su gol para el empate de Uruguay frente a Cabo Verde por el Mundial 2026.
Foto: AFP

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Uruguay y España!

Llegó el día más importante para la selección de Uruguay en el Mundial 2026 y el equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que la Celeste jugará desde la hora 21:00 frente a la selección de España en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H. ¡Hoy se define nuestro futuro en la Copa del Mundo!

El Estadio Akron de Guadalajara, escenario en el que Uruguay enfrenta a España en el Mundial 2026.
El Estadio Akron de Guadalajara, escenario en el que Uruguay enfrenta a España en el Mundial 2026.
Foto: Gentileza.

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