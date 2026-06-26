Uruguay vs. España en vivo por el Mundial 2026: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido de la selección

La selección de Uruguay se juega la última chance para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y para eso debe sumar frente a la selección de España en el encuentro que se juega desde la hora 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H.

El equipo de Marcelo Bielsa, que viene de empatar 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde procura un triunfo para asegurar el pasaje directo como primero o segundo de su llave ya que con un empate, deberá esperar a que todos los grupos de la Copa del Mundo queden resueltos para ver si logra el pasaje a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros.

En cuanto a las formaciones, la Celeste saldría a la cancha con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo, mientras que la Furia Roja jugaría con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.