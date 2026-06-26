Uruguay vs. España en vivo por el Mundial 2026: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido de la selección

La selección de Uruguay se juega la última chance para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y para eso debe sumar frente a la selección de España en el encuentro que se juega desde la hora 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H.
El equipo de Marcelo Bielsa, que viene de empatar 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde procura un triunfo para asegurar el pasaje directo como primero o segundo de su llave ya que con un empate, deberá esperar a que todos los grupos de la Copa del Mundo queden resueltos para ver si logra el pasaje a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros.
En cuanto a las formaciones, la Celeste saldría a la cancha con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo, mientras que la Furia Roja jugaría con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.
En El Rancho Celeste inició la previa del partido
Uruguay se juega la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante España y los hinchas también juegan su papel. Si bien la Celeste dejó Miami, en Guadalajara igual están acompañados. El Rancho Celeste recibió a varios fanáticos previo al choque ante La Furia Roja.
Hubo mariachis que animaron el encuentro, al estar en México, pero no faltaron los cánticos uruguayos alentando a los dirigidos por Marcelo Bielsa que llegan en una posición comprometida, pero con chances de avanzar a la siguiente fase.
A la misma hora se juega Cabo Verde vs. Arabia Saudita
En el NRG Stadium de Houston y a la misma hora que se midan Uruguay y España, será el turno de que se enfrenten Cabo Verde y Arabia Saudita. Cabe recordar que los africanos tienen los mismos puntos que la Celeste, pero un gol menos a favor por lo que están por debajo de los dirigidos por Marcelo Bielsa en la previa.
¿Dónde ver en vivo el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026?
El encuentro que desde la hora 21:00 jugarán la selección de Uruguay y la selección de España en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 se podrá ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Paramount+, Canal 5, AntelTV y Disney+.
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Uruguay y España!
Llegó el día más importante para la selección de Uruguay en el Mundial 2026 y el equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que la Celeste jugará desde la hora 21:00 frente a la selección de España en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H. ¡Hoy se define nuestro futuro en la Copa del Mundo!