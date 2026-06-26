"Hay que estudiar" y militares quedan "regalados": críticas a convenio para uso de vehículos para patrullaje

El ministro del Interior, Carlos Negro, detalló este viernes que serán cinco los distintos tipos de vehículos blindados militares que serán destinados a realizar patrullajes en barrios de Montevideo con altos índices de criminalidad. El jerarca realizó el anuncio en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que tuvo lugar en Torre Ejecutiva.

"El Ministerio de Defensa puso a disposición de la Policía Nacional hasta 12 vehículos blindados, con cincos tipos de diferentes modelos y prestaciones", dijo Negro.

Detalló que los vehículos serán conducidos por persona policial "que va a ser debidamente capacitado". Además, subrayó que existe la posibilidad de que si no se puede contar con la capacitación de un policía para conducir un vehículo, "este será conducido por un chofer militar en el régimen de comisión de servicios".

Ceremonia de entrega de 14 vehiculos blindados Mamba Mk7 para el Ejercito Uruguayo en la sede del Servicio de Material y Armamento, donacion historica de equipamiento militar por parte del Gobierno de Estados Unidos, en Montevideo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

"Entendemos que no corresponde ni se necesita la promulgación de una disposición legal, ya que la Ley Orgánica Militar como el Código Civil permiten tanto un comodato de los vehículos así como una comisión de servicios por parte de funcionarios militares", añadió.

Lazo: "Ejercer cooperación ante la realidad que hoy se está viviendo"

Por su parte, la ministra de Defensa Sandra Lazo apuntó en la conferencia de prensa que el convenio entre su cartera e Interior se trata de un "préstamo" y reiteró que serán cinco distintos tipos de vehículos.

Sandra Lazo en la interpelación por Cardama. La ministra de Defensa, Sandra Lazo.

"Estamos haciendo un convenio específico donde el Ministerio del Interior y de Defensa ejercen esta cooperación ante la realidad que hoy se está viviendo por parte de la sociedad", indicó.

Al volver a tomar la palabra, Negro subrayó que en caso de que algún militar deba ser chofer en uno de los vehículos, este funcionario "tiene por definición la posibilidad y el derecho de porte de arma".

"Seguramente va a hacer uso de ese derecho, de usar esa arma que estará en su poder, y que eventualmente llegado el caso en que tenga que utilizarla para preservar su integridad física, su seguridad y su vida, la utilizará", dijo Negro.

Críticas de exministro de Defensa: "Terminan exponiendo al personal militar"

El exministro de Defensa en la pasada administración y actual senador del Partido Nacional Javier García, dijo tras el anuncio de ambos jerarcas que ante las "diferencias dentro del gobierno y prejuicios ideológicos" se está "exponiendo al personal militar a defenderse en forma personal en caso de agresión y sin el amparo del Estado que le ordena una misión pero lo deja solo".

Javier García, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Al gobierno le importa más no quedar expuesto en el Parlamento porque hay sectores del FA que no la votarían, que defender a los soldados que envía a patrullajes con policía. Los policías actuarán amparados por sus mandos y dentro de la ley que los rige y los soldados como si fueran civiles y sin ley habilitante, regalados", dijo García en la red social X.

Diferencias dentro del gobierno y prejuicios ideológicos, terminan exponiendo al personal militar a defenderse en forma personal en caso de agresión y sin el amparo del Estado que le ordena una misión pero lo deja solo. Al gobierno le importa más no quedar expuesto en el… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) June 26, 2026

Por su parte, el también senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo que los vehículos Mamba Mk7 que EE.UU. donó al gobierno "quedaron afuera".

"Hay que estudiar antes de anunciar. La básica muchachos", sostuvo Da Silva en X, señaló luego que "fastidia un poco tanta improvisación". "Todo lo que comience con P y termine con atrullaje tendrá nuestro apoyo".

"Para la próxima, con el mundo de acomodados que tienen, les recomiendo estudiar un poco los antecedentes antes de hacer un anuncio de gobierno", apuntó.

Los Mamba quedaron afuera .

Hay que estudiar antes de anunciar .

La básica muchachos. — Sebastian Da Silva (@camboue) June 26, 2026