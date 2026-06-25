Para Castillo, "no conviene más" debatir sobre blindados "públicamente" sino esperar a Consejo de Ministros

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo este jueves que su opinión sobre el patrullaje con blindados del Ejército Nacional ya la dio y que "públicamente no es conveniente" seguir con el debate sobre el tema, y que en el Consejo de Ministros del viernes se tratará el tema.

Castillo dijo el miércoles en Arriba Gente (Canal 10) que "para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa". Consultado sobre esta declaración de uno de sus ministros, el presidente Yamandú Orsi respondió que “la decisión está tomada” y que “no es un tema de imagen, es de acción, hay que resolver”.

Este jueves Castillo fue consultado sobre la discrepancia con el mandatario. “Dimos nuestra opinión ayer y después que dimos nuestra opinión salió el presidente de la República a hablar, a marcar claramente la posición del gobierno y el presidente, después que habla a nosotros lo que nos queda es seguir discutiendo como él dijo, analizando, viendo la información que se requiera en el Consejo de Ministros mañana”, indicó en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

“Públicamente no conviene más debatir eso, lo que conviene ahora sí es esperar qué pasa en el Consejo de Ministros”, agregó.

Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Estefanía Leal/El País.

"El presidente es Yamandú Orsi, está clarísimo"

Al ser consultado sobre si conversó con el mandatario tras sus declaraciones, indicó: “No hablamos nada después de la declaración de ayer, yo vi las declaraciones, el presidente estaba en el interior del país y alcanza con que él lo diga para saber que el presidente de la República es Yamandú Orsi, esto está clarísimo para nosotros”.

“Mi opinión la di ayer y ya está. Esa es mi opinión, qué va a pasar en la discusión de mañana, es lo que resuelva el Consejo de Ministro”, concluyó.

Decisión tomada

El presidente Yamandu Orsi señaló este miércoles que "la decisión esta tomada" de avanzar para que vehículos blindados del Ejército comiencen a realizar tareas de patrullaje en barrios de Montevideo donde se están llevando adelante los operativos "Dominio" y "Atenea".

Por otro lado, Orsi se refirió a las críticas del ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo, que aseguró que "para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es buena cosa". El mandatario expresó en rueda de prensa que "no es una tema de imagen ni de sensación, es un tema de acción: hay que resolver, la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad".

Uno de los nuevos blindados Mamba MK7 donados por EE.UU. en desfile militar por el 199 aniversario de la Declaratoria de la Independencia, en Florida. Foto: Ignacio Sánchez

"Lo que cada uno piense lo veremos en el Consejo de Ministros. La gente precisa que se resuelva el derecho a la seguridad", aseveró Orsi. "No podemos escatimar ningún esfuerzo. Todos los recursos que tenemos serán puestos para que la gente mejore un tema que es internacional, como el crimen organizado", añadió.

"Hay algunos temas jurídicos que tenemos que resolver, pero la decisión está tomada", indicó Orsi. Por último, aseguró: "Estamos planteando infraestructura del Estado al servicio del tema de la seguridad. Ya se hace con los radares o cuando hay problemas de Prefectura, es el Ministerio de Defensa que sale a apoyar al Ministerio del Interior. De eso no nos bajamos y estamos apoyando".