Orsi sobre patrullaje de vehículos del Ejército en barrios: "La decisión está tomada, no es un tema de imagen"

El presidente Yamandu Orsi señaló este miércoles que "la decisión esta tomada" de avanzar para que vehículos blindados del Ejército comiencen a realizar tareas de patrullaje en barrios de Montevideo donde se están llevando adelante los operativos "Dominio" y "Atenea".

Por otro lado, Orsi se refirió a las críticas del ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo , que aseguró que "para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es buena cosa". El mandatario expresó en rueda de prensa que ", es un tema de acción: hay que resolver, la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad"."Lo que cada uno piense lo veremos en el. La gente precisa que se resuelva el derecho a la seguridad", aseveró Orsi. "No podemos escatimar ningún esfuerzo. Todos los recursos que tenemos serán puestos para que la gente mejore un tema que es internacional, como el", añadió.

"Hay algunos temas jurídicos que tenemos que resolver, pero la decisión está tomada", indicó Orsi. Por último, aseguró: "Estamos planteando infraestructura del Estado al servicio del tema de la seguridad. Ya se hace con los radares o cuando hay problemas de Prefectura, es el Ministerio de Defensa que sale a apoyar al Ministerio del Interior. De eso no nos bajamos y estamos apoyando".

Uno de los nuevos blindados Mamba MK7 donados por EE.UU. en desfile militar por el 199 aniversario de la Declaratoria de la Independencia, en Florida. Foto: Ignacio Sánchez

Los vehículos fueron donados por Estados Unidos

A fines de marzo, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, participó de la entrega de la última unidad de los vehículos blindados que fueron donados por el gobierno estadounidense al Ejército Nacional. En total se donaron 14 vehículos y están valuados en unos US$ 11 millones.

La donación “histórica”, como fue catalogada por la delegación estadounidense, se anunció en julio de 2024 durante el gobierno de Joe Biden.

Los blindados fueron financiados a través de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI, por su sigla en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y producidos y entregados gracias al trabajo conjunto del Comando Sur de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional de Uruguay.

Los 12 Mamba Recuperador MK-7 que están en debate vinieron mediante donación del gobierno de Estados Unidos. Foto: Leonardo Mainé

¿Cómo son los Mamba MK-7 y para qué se usan?

Desde la embajada apuntaron que el Mamba Recuperador MK-7 "fue diseñado para operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados, ofreciendo gran movilidad y la capacidad de recuperar vehículos blindados de transporte de personal en escenarios hostiles, con un diseño probado en combate".

Cuando fue anunciada la donación en 2024, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, destacó que los vehículos son "de última generación", "versátiles", "muy confiables", así como "muy adecuados" para cumplir las misiones de paz.

Los blindados, mejoran la "capacidad operacional" del Ejército, pero sobre todo "garantizan la seguridad personal de los efectivos", por la protección antiminas del vehículo. A su vez, esta característica es uno de los requerimientos de ONU para participar de otras misiones.