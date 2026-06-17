La nueva fase que comenzará tras la firma: los dos grandes temas que discutirán Irán y Estados Unidos

El régimen de Irán considera que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones podrían empezar esta semana, cuando se firme el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

La firma de ese memorando de entendimiento para terminar con casi cuatro meses de conflicto regional está prevista el viernes, cuando debería también abrirse completamente el estrecho de Ormuz, afirmó por su parte el presidente estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán prevé el inicio en un plazo de 60 días de nuevas negociaciones para abordar temas más espinosos, como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra ese país.

“Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final”, dijo el canciller iraní, Abás Araqchi.

Instalaciones de petróleo en el Golfo Pérsico. Foto: AFP

A la firma asistirán el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien dijo que Trump podría también estar presente. Según el gobierno suizo, la ceremonia tendrá lugar en un resort de lujo situado en la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna.

El lugar “fue propuesto por los mediadores pakistaníes y cataríes, así como por Estados Unidos e Irán”, indicó la cancillería suiza a la AFP.

Trump y Vance anticiparon la reapertura de Ormuz, por donde antes de la guerra solía circular una quinta parte del comercio global de petróleo y gas.

Teherán cerró esa ruta crucial al comienzo de la guerra. En respuesta, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, que ya levantó.

Tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz, el barril de petróleo Brent, referencia mundial del crudo, cayó por debajo del umbral de los 80 dólares por primera vez desde principios de marzo.

El presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: AFP

“Es un documento muy poderoso y quiero que se publique. Probablemente muy pronto”, dijo Trump al ser preguntado sobre el contenido del acuerdo durante la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Según un funcionario estadounidense, Trump, Vance y Qalibaf ya firmaron el texto electrónicamente.

Medios iraníes apuntaron que uno de los puntos del acuerdo es que se liberarán 12.000 millones de dólares en activos de Irán congelados en bancos por las sanciones de Estados Unidos.

Tanto Estados Unidos como Israel presionan para que Irán se deshaga de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

En declaraciones a NBC, Vance afirmó que inspectores estadounidenses y de la ONU podrán acceder a Irán y que ayudarán a la república islámica “a destruir sus reservas altamente enriquecidas” de ese elemento.

Un manifestante muestra un cartel con el retrato de Reza Pahlavi durante una protesta contra el gobierno iraní. Foto: AFP

“Será un fracaso”

Por su parte, el hijo del sah derrocado de Irán se pronunció ayer martes contra cualquier acuerdo con Irán que permita que el actual gobierno islámico siga en el poder.

Tras haberse reunido con diputados británicos durante una visita a Londres, Reza Pahlavi, de 65 años, declaró que la comunidad internacional debería apoyar a los manifestantes contra el régimen iraní en lugar de hacer las paces con Irán.

“Intentar negociar con este régimen será un fracaso y todos padeceremos las consecuencias”, dijo en una publicación en redes sociales.

“La guerra de 47 años del régimen contra el pueblo iraní continúa. Así como nunca ha hecho las paces con sus propios ciudadanos, nunca hará las paces de verdad con el mundo”, apuntó.

Su padre, Mohammed Reza Pahlavi, fue el último sah de Irán. A raíz de la revolución islámica que derrocó la monarquía, se exilió en 1979 y murió poco después.

“Cualquier acuerdo que mantenga a este régimen o a lo que quede de él será un fracaso. El pueblo iraní no lo aceptará”, advirtió Pahlavi.

“Con o sin apoyo internacional, el pueblo de Irán derrocará a este régimen. La libertad llegará a Irán”, aseveró. AFP, EFE