Irán no tendrá armas nucleares "con o sin acuerdo" : la contundente postura de Netanyahu sobre el régimen

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer lunes que Irán nunca tendrá armas nucleares firme o no un acuerdo con Estados Unidos.

“Lo he defendido hasta el día de hoy y lo seguiré defendiendo en el futuro. Con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares. Ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá”, dijo Netanyahu en una convocatoria ante la prensa israelí en la que quiso enumerar los logros conseguidos tras esta guerra con Irán desde el 28 de febrero.

Netanyahu afirmó que la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán había librado a su país de la amenaza de “destrucción nuclear” por parte de la república islámica. “Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de destrucción nuclear”, dijo Netanyahu, en sus primeros comentarios después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran el marco de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

“¿Y qué significaría eso? Significaría que millones de ciudadanos israelíes -ustedes, que me escuchan ahora-, todos ustedes habrían estado en un terrible peligro de muerte masiva... Y hemos alejado de nosotros, por años, este peligro de aniquilación de la población de Israel”, declaró Netanyahu.

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria que muestra la bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab de Teherán. Foto: AFP

La retirada de las tropas israelíes del Líbano no es una condición incluida en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, aseguró ayer lunes a la prensa un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. “La retirada no es una condición del acuerdo.

El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a Hezbolá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder”, explicó. EFE