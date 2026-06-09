Irán e Israel anuncian alto al fuego tras ataques directos pero mantienen amenazas en Medio Oriente

Irán e Israel anunciaron este lunes el fin de las hostilidades tras protagonizar ataques directos en el marco del conflicto en Medio Oriente, en una escalada que puso en riesgo una frágil tregua vigente desde abril. Ambos gobiernos declararon el cese de sus operaciones militares luego de intercambiar bombardeos sobre territorio iraní y posiciones vinculadas a Teherán en Líbano, aunque mantuvieron advertencias de nuevas represalias si se reanudan las agresiones.

El alto al fuego llega después de semanas de negociaciones tensionadas que se vieron alteradas por un bombardeo israelí en los suburbios de Beirut. Teherán respondió con una salva de misiles, lo que derivó en ataques israelíes contra varias ciudades iraníes, incluida Teherán, dirigidos a sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

El mando de las fuerzas armadas iraníes aseguró haber "infligido una respuesta contundente" y anunció "el cese de la operación". Sin embargo, advirtió que "si continúan los actos de agresión y hostilidad (...) se adoptarán medidas mucho más severas y contundentes".

Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que "tras los golpes que asestamos al régimen terrorista de Teherán, este dejó de atacarnos" y advirtió que si Irán "comete el error de reanudar sus ataques", la respuesta será "con toda la fuerza".

Escalada en Líbano y tensión con Hezbolá

El frente libanés se mantiene como uno de los puntos más sensibles del conflicto. En la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, al menos cinco personas murieron y ocho resultaron heridas en un ataque israelí, según el Ministerio de Salud libanés.

Otros bombardeos en la región de Nabatiyeh dejaron siete muertos, entre ellos "un niño sirio y una mujer", señaló el ente. Israel también confirmó la interceptación de tres proyectiles lanzados desde territorio libanés. Las autoridades israelíes reiteraron que continuarán actuando contra el movimiento chiita Hezbolá, aliado de Irán.

Un ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut alcanzó dos edificios en la zona, según informaron los medios estatales libaneses el 7 de junio, después de que Israel afirmara haber atacado el bastión de Hezbolá. AFP

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó: "Rechazamos categóricamente las amenazas de Irán. Todo intento iraní de establecer un vínculo entre Líbano e Irán (...) recibirá una respuesta de gran fuerza". Irán, por su parte, insiste en que cualquier acuerdo debe incluir el fin de los ataques en Líbano, lo que complica las negociaciones. Hasta ahora, dos treguas impulsadas por Estados Unidos no lograron frenar los combates en esa zona.

Se observan estelas de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya el 7 de junio de 2026. Foto: AFP

Presión internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a ambas partes a detener "de inmediato" los ataques y afirmó que buscan "alcanzar un ALTO AL FUEGO inmediato". También advirtió que las negociaciones avanzan "salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino".

Desde Teherán, el presidente Masud Pezeshkian sostuvo que su país no ha "abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones", mientras que el portavoz de la cancillería indicó que el proceso diplomático podría verse afectado por la reciente escalada.

Varias personas observan los daños en el lugar de un ataque israelí en Tiro, al sur del Líbano, el 28 de mayo de 2026. Foto: AFP

En Teherán, un residente describió el impacto social del conflicto: "La economía está paralizada, la sociedad sufre estrés postraumático, la moral está por los suelos".

En Jerusalén, en tanto, las autoridades mantuvieron medidas de emergencia, aunque anunciaron la reapertura de escuelas como señal de expectativa de estabilidad.

Con información de AFP