Qué incluye el acuerdo entre Irán y EE.UU.: fondos desbloqueados, sanciones y programa nuclear

Irán y EE.UU. alcanzaron un acuerdo preliminar para finalizar casi cuatro meses de hostilidades militares y trazar el camino hacia negociaciones profundas respecto al programa nuclear de Teherán y la quita de sanciones financieras.

El entendimiento mutuo busca consolidar una tregua inmediata en todos los frentes de combate y reabrir de forma segura las vías comerciales del golfo Pérsico, marcando un giro histórico en la estabilidad de la región.

Hasta el momento se divulgaron pocos detalles a nivel oficial, aunque los medios iraníes publicaron lo que, según afirman, son los ítems clave del acuerdo de 14 puntos.

Detalles de la negociación y los activos congelados

El borrador del compromiso estipula un cese permanente de las operaciones bélicas, una medida que impactará de manera directa en las tensiones territoriales que involucran al Líbano. Uno de los pilares económicos del pacto establece la devolución gradual de US$ 24.000 millones pertenecientes a los fondos soberanos de la administración islámica que permanecían retenidos en entidades bancarias del exterior debido a las restricciones previas.

De acuerdo con los reportes oficiales provenientes de las agencias de noticias en Teherán, la mitad de este monto total deberá ser reintegrada de forma efectiva antes de dar inicio formal a las sesiones bilaterales de las delegaciones. El restablecimiento de las transacciones comerciales incluye, asimismo, la suspensión de los castigos arancelarios a la exportación de crudo y derivados petroquímicos de origen iraní, sumado al levantamiento del bloqueo naval dictaminado oportunamente por la Casa Blanca.

Buque portacontenedores Hamouna, con bandera iraní, anclado en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

El control del estrecho de Ormuz bajo la lupa

El paso estratégico de materias primas por los canales marítimos internacionales generó interpretaciones cruzadas entre las capitales de ambas naciones. Mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, manifestó públicamente su conformidad por asegurar una libre circulación sin costos arancelarios en el corredor, los portavoces de la República Islámica de Irán sostienen una postura soberana diferente sobre los mecanismos operativos de la zona.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, precisó que la administración de la vía marítima no volverá a ser igual que en los años anteriores, funcionando como un elemento de persuasión defensiva. El canciller aclaró que, si bien el cobro regular de peajes tradicionales no encuadra de forma estricta dentro del marco normativo del derecho internacional, se instrumentará la aplicación de tarifas específicas orientadas a los servicios de asistencia portuaria y de navegación, tareas que se desarrollarán en cooperación directa con el gobierno de Omán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Air Force One. Foto: AFP

Agenda para el programa nuclear en los próximos meses

Los equipos técnicos dispondrán de un plazo máximo de 60 días para sentarse a la mesa de diálogo con la finalidad de redactar el documento definitivo que reemplace los acuerdos provisionales vigentes. El viceministro de Relaciones Exteriores del país asiático, Kazem Gharibabadi, ratificó que las comisiones bilaterales abordarán la reconstrucción de la infraestructura nacional y la creación de un comité permanente encargado de auditar los progresos del tratado internacional.

En lo concerniente al procesamiento de uranio enriquecido, la delegación persa mantiene la postura de que cualquier proceso de dilución del material debe ejecutarse estrictamente dentro de sus fronteras geográficas. Por su parte, la administración de EE.UU. plantea la necesidad de establecer una moratoria extendida por un período de 20 años que impida categóricamente el uso de los complejos nucleares con fines militares, garantizando que las reservas de combustible jamás excedan los límites técnicos acordados para fines pacíficos. Las dudas persisten sobre la inclusión de los arsenales de misiles de largo alcance y el financiamiento de milicias regionales dentro de la agenda final de debate.

Con información de AFP